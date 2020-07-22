【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

▲ 消息指今日（22日）新增逾100宗確診及初步確診個案。

本港新冠肺炎疫情形勢持續嚴峻，消息指今日（22日）新增逾100宗確診及初步確診個案，包括一名35周孕婦，其兒子及外傭亦初步確診。本港昨日（21日）新增61宗確診個案，本港累計2,019宗個案，另有1宗疑似個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋