【新冠肺炎】消息：北區醫院物理治療部男病人初步確診　化驗結果曾陰轉陽

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，消息指北區醫院一名男病人初步確診，上周三(15日)曾訪北區醫院物理治療部門診，及後因家人確診，到普通科門診求醫檢測，首次檢測為陰性，至前日再到北區醫院急症室檢測時確診。

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消息稱，該名男病人7月15日下午曾訪北區醫院接受物理治療，逗留約1小時，期間有戴口罩；兩日後出現症狀，18日到普通科門診求醫，經檢測後對新冠病毒呈陰性。

消息指，男病人因有家人於7月20日確診，當晚遂再到北區醫院急症室求醫，並於昨日證實染疫。男病人早前到訪物理治療部，獲一名物理治療師及兩名支援人員照顧，惟因應醫護有合適個人裝備，病人亦有戴上口罩，故未有列作密切接觸者。

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記者：陳正怡