【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩   明日凌晨實施為期14天

▲ 室內公共場所以及公共交通總站和轉乘處等需戴口罩，明起生效為期14天。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日。

陳肇始指，近日疫情急劇變化，由7月8日至7月21日期間新增719宗個案，其中605宗、逾8成個案無外遊紀錄，顯示社區有持續隱形傳播鏈，在社區有大規模爆發的風險非常高，要加強防控措施，包括邊境、社交距離以及檢疫等多方面，繼續密切疫情，未來一至兩星期是疫情發展的關鍵。過去疫情發現很多確診個案曾經去食肆，考慮近日的確診個案都是涉及不戴口罩的活動。

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記者：陳子謙