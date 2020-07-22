【捐血救人】血庫低水平影響器官移植及產科病人　紅十字會推預約捐血服務【內附資料】

▲ 本港血庫存量不足，影響器官移植及產後出血等病人。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，消息指今日新增逾100宗確診及初步確診個案，除了醫療系統承受龐大壓力外，香港紅十字會指出血液收集量亦自七月中銳減，近日更跌至平均每天只收到約200多包血液，不足以應付全港醫院每日所需。

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香港紅十字會輸血服務中心(中心)指出現時血庫存量已下降至低水平，只能儲存5日的血小板更加陷入供應緊張。中心呼籲市民於可行情況下盡快前來捐血，以補充血庫存量，確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。



由於疫情之下，市民減少外出，捐血站、流動捐血隊及捐血車的血液收集量大減。但緊急手術（如器官移植、產婦出血、意外搶救）難免需要大量血液以救治病人，而重型地貧患者、血癌等病人的輸血治療亦不可能暫停，而每日有足夠的熱心人士捐血，對病人、傷者至為重要。

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中心採取嚴謹防感染措施，竭力提供安全衛生的捐血環境，確保捐血者及血液安全。所有提供捐血服務的處所會徹底消毒清潔，市民進入捐血站及捐血期間全程需佩戴口罩，並先量體溫及消毒雙手。

同時市民可先致電全港8間捐血站，或透過手機應用程式HKBlood預約捐血，方便預算時間，亦可減少人群於捐血站內聚集。

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紅十字會表示為答謝捐血者支持，由7月23日至8月2日於捐血站或捐血車成功捐血可獲贈補鐵combo一份，高鐵質堅果能量棒配上含豐富維他命C果汁。

市民可了解有關捐血站地址、電話及開放時間，以及下載HKBlood 手機應用程式了解。

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記者：伍瑋瑋