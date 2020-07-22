【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案　105宗為本地感染

▲ 本港今新增113宗確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，8宗輸入個案，個案編號為2,020至2,132，累計病例2,132宗（包括2,131宗確診個案和1宗疑似個案）。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

張竹君指，今日新增的確診個案中，有多個群組均有新增個案，包括旺角稻香群組以及屯門富臨中央廣場生日宴：【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案 旺角稻香「慶回歸」 群組再增3宗個案

另外，本地感染中有63宗為不明源頭個案，當中包括3名教師，涉及聖嘉勒書院及土瓜灣學之園等：

【新冠肺炎】63宗不明源頭個案包括3名教師 涉聖嘉勒書院、土瓜灣學之園等

至於昨日一名曾到訪北區醫院物理治療部覆診的男病人的初步確診，物理治療部今日關閉一天：

【新冠肺炎】曾訪北區醫院男病人確診 物理治療部今關閉一天

留醫伊利沙伯醫院的一名孕婦今日緊急分娩，當局將為嬰兒作檢測：

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診孕婦緊急分娩 當局將為嬰兒作檢測

此外，今有2宗醫護列為緊密接觸者個案，包括瑪嘉烈醫院1名護士及屯門醫院1位支援服務員：

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院確診者情緒激動 致護士口罩滑落被列密切接觸者

【新冠肺炎】屯門醫院有初確患者嘔吐 一支援服務員被列密切接觸者

港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日，詳情請看：

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩