【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診孕婦緊急分娩　當局將為嬰兒作檢測

▲ 伊利沙伯醫院一名確診孕婦緊急分娩。

新冠肺炎疫情持續，本港今（22日）新增113宗確診個案，當中105宗為本地感染。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，昨日初步確診的一名懷孕35周孕婦今日緊急分娩，現與嬰兒留醫不同隔離病房。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

庾慧玲續指，該名孕婦是懷孕34周零3日，今日下午剖腹產子，根據外國文獻是有機會是由確診媽媽感染予嬰兒，但相信風險不高。而該名嬰兒現已與媽媽分開在不同隔離病房，當局將會為嬰兒作檢測。

庾慧玲稱，懷孕35周產子是比較早，惟是醫療團隊及孕婦一同商量後決定，由於嬰兒未足月，需要插喉，現時呼吸有些困難，已抽取其樣本化驗，看看有沒有受到感染，未有檢測結果。

港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日，詳情請看：

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩