【超市大搜查】乳酪飲品有助減少腹瀉便秘　營養師解構3大營養價值4種益菌

▲ 進食乳酪有助減少腹瀉、便秘情況。（iStock圖片）

乳酪有助維持腸道健康，增強免疫力，市面上亦出現各款乳酪飲品，方便大眾。到底乳酪本身還含有甚麼營養價值，各種益生菌的作用是甚麼？TOPick為此向註冊營養師何梓姍（Rosanna）了解，她將向大家講解乳酪的3大營養，以及4種益生菌的作用。

乳酪3大營養價值

1.蛋白質

Rosanna引述美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的資料指出，乳酪本身含豐富蛋白質，甚至可能比牛奶更高蛋白質 。

脫脂乳酪：每100克有5.73克蛋白質

脫脂奶：每100克有3.37克蛋白質

蛋白質的作用包括：增強肌肉、增加飽肚感、幫助修復傷口等。乳酪屬於完整蛋白質食物，齊集9種人體必須的胺基酸（人體不能自行製造必須由食物吸收的胺基酸）。

2.益生菌

乳酪含益生菌，有研究曾指出，益生菌或可增強免疫力、改善腸道健康、改善肚瀉便秘、改善乳糖不耐症等。

3.鈣質

乳酪含豐富鈣質，有助促進骨骼和牙齒健康，預防骨質疏鬆。

1杯（245克）脫脂乳酪：488毫克鈣質

1杯（244克）脫脂奶：298毫克鈣質

4種益菌的作用

1. 嗜熱鏈球菌（streptococus thermophilus）

可用作多功能發酵劑，去生產發酵乳，包括乳酪、意大利和瑞士硬芝士。

可產生「乳糖酶」，乳糖轉化為簡單的糖，或有助減輕乳糖不耐症和其他胃腸道疾病的症狀。有研究曾指出，嗜熱鏈球菌或可改善大便稠度和改善便秘。

會產生多種拮抗因子，包括代謝終產物、類抗生素物質和殺菌蛋白，或可預防各種病原微生物的感染。

2. 保加利亞乳桿菌（lactobacillus bulgaricus）

在消化道中發現的有益細菌，又被稱為腸道菌群或微生物。有研究曾指，這種菌或可減低抗生素引起的腹瀉、或有助控制炎症性腸病如克羅恩病，也或會減少便秘症狀等。

3. 嗜酸乳桿菌（lactobacillus acidophilus）

腸道其中一種細菌。它會產生一種叫「乳糖酶」的酶，乳糖酶會將乳糖分解成乳酸。有研究曾指，這種菌或可預防、減少腹瀉；或可改善腸易激綜合症的症狀，例如腹痛和腹脹；或可減少濕疹的患病率和症狀等。

4. 雙歧桿菌（bifidobacterium lactis）

一組活在腸、胃之中的有益細菌，可幫助消化和阻止有害細菌。有研究曾指，這種菌或有助減少腸易激綜合症的症狀、提高免疫力，或有助預防嬰兒濕疹。

3類人慎飲慎吃

Rosanna提醒，以下3類人要小心食用乳酪或飲用乳酪飲品：

乳酪含豐富蛋白質，不建議患有腎病人士過量進食，建議向註冊營養師查詢可食用份量。

乳酪含牛奶成分，對牛奶敏感者應避免，建議改吃豆製乳酪。

乳酪含益生菌，免疫系統較差者，如愛滋病（HIV）患者、正接受電療化療的患者均不宜過量進食。

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記者：黃泳欣