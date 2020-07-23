【新冠肺炎】陳肇始：不排除實施更嚴厲防疫措施　關閉商場、食肆等

▲ 陳肇始提醒市民不需要等待政府有嚴厲的措施，也可自行保持社交距離。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，食物及衞生局局長陳肇始表示強制戴口罩措施將於今日（23日）起實施，措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，為期14天至8月5日。

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

陳肇始今日（23日）於電台節目《千禧年代》提到相關措施時，指現時很多個案都是於室內發生，故有室內限制。而室外方面，目前不規定室外地方要戴口罩，是因為室外空氣較流通，見現時大部人都有在室外戴口罩。如看到有人無戴口罩，市民可以走開，但在室內的話則未必做到，又指在室外做運動的人士亦難以戴上口罩。

陳肇始續指當局會密切留意措施的成效，不排除再增加強制戴口罩的場所，甚至研究室外地方都必須戴口罩。被問到下一步會否考慮關閉零售場所，比如是商場，陳肇始表示社交距離是最大問題，將社交距離再做工夫、再收緊，所以在這個情況下，整個原則和目標就是要減低人流，所以任何措施可以減低人流，都是一個方向，

如果食肆都是繼續多人，以及你看到很多群組都是食肆出來，所以我想在食肆再減低人流，都是一個方向。

提到未來會否關閉商場，陳肇始指任何措施能減低人與人的接觸及人流，都會是方向之一，如情況持續嚴峻，不排除推出更嚴厲措施。

【新冠肺炎】何栢良促港府馬上「加辣」防疫措施 全日禁堂食及強制戴口罩

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責任編輯：郭家穎