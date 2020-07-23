【口罩令】室內口罩令今起生效　物業管理指若有人拒戴口罩會勸喻離開

▲ 所有室內公眾地方，包括商場、街市等，及公共交通總站及轉乘處，今日（23日）起要強制戴口罩。（資料圖片）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，所有室內公眾地方，包括商場、街市等，及公共交通總站及轉乘處，今日（23日）起要強制戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。有物業管理公司指，若見到有人不載口罩，會先作出勸喻；若有人堅持拒戴口罩，會請他離開。

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

香港物業管理公司協會會長陳志球今早在電台節目說，業界自疫情開始起，不少物業管理公司已經做多項措施，包括有商場增加量體溫儀器、加強清潔；在大廈管理方面亦已發出通告，提醒居民出入要戴口罩。

【新冠肺炎】陳肇始：不排除增加強制戴口罩的場所 或研究室外地方都必須戴口罩

他表示，昨日（22日）已與一些管理商場的物管公司討論，在有關法例生效後，由於前線管理人員並非執法者，如見到有人不戴口罩，會作出勸喻。他透露，有部分公司更會或以人為本方法，安排顧客服務部主任帶備少量口罩傍身，免費供給沒有戴口罩人士使用。

若有人堅持拒戴口罩，陳志球指，除非涉及暴力或刑事情況，否則職員會勸喻對方離開商場。他認為香港人素質很高，相信經勸喻後都會戴口罩。

另外，陳志球說，當局與協會已開展計劃，為前線物業管理人員包括清潔、保安、管理員等，進行新冠病毒檢測，目標為8萬名前線人員做測試，目前首批50多個樣本全部呈陰性。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙