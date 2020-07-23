【細菌溫床】英國節目檢測物件含菌量　一文睇清商場家居4大高危位

▲ 英國節目檢測物件含菌量，一文睇清商場家居4大高危位。

本港新冠肺炎疫情反彈，市民均加強防疫意識，做好個人和家居衛生。有英國節目利用儀器，偵測不同物件表面的微生物及細菌水平，比較它們的乾淨程度，結果令人意外。

近日ViuTV播放外購節目《清潔狂大作戰 2》（Obsessive Compulsive Cleaners），節目邀請了幾位對衛生有極高要求的女嘉賓到商場購物，並使用檢測醫院衛生水平的專業儀器，檢測不同物品表面的含細菌量（RLU），數字愈高，就代表細菌水平愈高，若數字在500以下，表示清潔程度足以用來準備食物。

她們先後測試了鈔票、信用卡機、店鋪陳列的鞋子以及自己日常穿著的鞋子內部，含菌量排名如下：

第4名：鈔票

含菌量：292 RLU

▲ （節目截圖）

第3名：店鋪陳列鞋子

含菌量：839 RLU

▲ （節目截圖）

第2名：信用卡機

999 RLU

▲ （節目截圖）

第1名：日常穿著的皮靴內部

含菌量：1070 RLU

▲ （節目截圖）

結果發現，我們日常所穿着的鞋子含菌最高，比店鋪陳列供試穿的鞋子還要骯髒，而購物時經常會接觸的信用卡機含菌量亦不低。

專家拆解不同地方高危播毒位：

【辦公室防疫】中大醫院13條Q&A 解構工作間的存在傳播風險

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招 醫生何學工解構超市5大感染高危位

【交通工具防疫】打工仔逼港鐵巴士易染疫 港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅家欣