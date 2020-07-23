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【細菌溫床】英國節目檢測物件含菌量　一文睇清商場家居4大高危位

健康 12:55 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

英國節目檢測物件含菌量，一文睇清商場家居4大高危位。

本港新冠肺炎疫情反彈，市民均加強防疫意識，做好個人和家居衛生。有英國節目利用儀器，偵測不同物件表面的微生物及細菌水平，比較它們的乾淨程度，結果令人意外。

近日ViuTV播放外購節目《清潔狂大作戰 2》（Obsessive Compulsive Cleaners），節目邀請了幾位對衛生有極高要求的女嘉賓到商場購物，並使用檢測醫院衛生水平的專業儀器，檢測不同物品表面的含細菌量（RLU），數字愈高，就代表細菌水平愈高，若數字在500以下，表示清潔程度足以用來準備食物。

她們先後測試了鈔票、信用卡機、店鋪陳列的鞋子以及自己日常穿著的鞋子內部，含菌量排名如下：

第4名：鈔票

  • 含菌量：292 RLU

（節目截圖）

第3名：店鋪陳列鞋子

  • 含菌量：839 RLU

（節目截圖）

第2名：信用卡機

  • 999 RLU

（節目截圖）

第1名：日常穿著的皮靴內部

  • 含菌量：1070 RLU

（節目截圖）

結果發現，我們日常所穿着的鞋子含菌最高，比店鋪陳列供試穿的鞋子還要骯髒，而購物時經常會接觸的信用卡機含菌量亦不低。

專家拆解不同地方高危播毒位：

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責任編輯：羅家欣

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