【超市大搜查】調味劑穩定劑色素或致頭痛腹脹　營養師推介5款較少添加劑乳酪飲品

▲ 營養師推介較少添加劑的乳酪飲品

TOPick搜查市面乳酪飲品發現，1杯可多達7種添加劑。註冊營養師何梓姍（Rosanna）向TOPick表示，添加劑有其存在價值，有助保存食物，但某些添加劑若攝取過量，可引致頭痛、腹脹等不適症狀。Rosanna將常見的添加劑對健康的影響，並介紹5款較少添加劑的產品，適何幼童飲用。

食用添加劑的作用

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用包括：抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；防止氧化變質，以延長食物的保質期；加強味道和氣味；保持或保存色澤；以及改善食物的質地和稠度等。

乳酪飲品常見的添加劑

TOPick搜查市面29款乳酪飲品後發現，常見的添加劑包括：酸度調節劑（E330、 E331、E341)、穩定劑（E466、E440、 E405、 E415)、穩定劑（關華豆膠、黃原膠)、調味劑（水分保持劑（E1520、E422)、乳化劑（E472e）、乳化劑（磷酸鈣）、色素（E100 、E123、E133、E160A、 E120）、增稠劑、改性澱粉。另外，部分產品含有防腐劑（山梨酸鉀）。

添加劑對人體的影響

Rosanna引述美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的資料，指出部分添加劑對人體健康的影響。

穩定劑E440（果膠類）：有研究曾指出E440或會降低人體吸收β-胡蘿蔔素的能力。

穩定劑E415（黃原膠）：有人類研究曾指出，攝取15克或以上的E415或會引起排便次數增加、糞便產量增加、大便較軟、胃氣增加、腸道細菌改變等問題。

穩定劑（關華豆膠）：關華豆膠會膨脹10到20倍，進食過量可能引起食道或小腸阻塞等問題，也可能引起胃氣、腹脹或抽筋。

調味劑E422（磷脂酸銨鹽）：有研究曾指出，攝取過量E422或會令某些人出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、口渴等症狀。

色素E120（胭脂蟲紅; 胭脂紅酸） ：有研究曾指出，胭脂紅可能會引起面部腫脹，皮疹和喘息等問題。

另外，她指出人工色素、調味劑、甜味劑還可能有以下影響：

人工食用色素：有研究曾指出人工食用色素可能會促進敏感兒童的多動症，並可能引起過敏反應。

甜味劑：某些人造甜味劑／代糖，例如阿斯巴甜，可能會引致某些人出現頭痛症狀。

調味劑：一些動物研究曾發現，人工調味劑可能對骨髓細胞有毒，但需要更多的研究來證明調味劑對人類的影響。

5款較少添加劑的乳酪飲品

Rosanna表示，以下乳酪飲品較適合幼童飲用：

▲ 營養師推介5款較少添加劑的乳酪飲品

不過，Rosanna表示，添加劑其實有其重要性、存在價值，讓人們一年四季均可安全地享用美食。至於市面上食物一般含有的添加劑、防腐劑份量均不算過量。而且，在科學研究中，所使用的添加劑份量相對較高，不過在一般飲食上，大眾較難攝取過量的添加劑，故可放心食用市面上含添加劑及防腐劑的食品。

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記者：黃泳欣