【明星理財】蕭唯展創業10年分享經營心得　江伊晴開貓酒店以心待客：不應只想賺錢

▲ 蕭唯展及江伊晴同為老闆，分別經營餐飲店及寵物酒店。

藝人江伊晴（前藝名江若琳）與老公蕭唯展（前藝名蕭潤邦）同是歌手出身，不過蕭唯展早於10年前已轉投飲食業，開設「堅信號上海生煎皇」。

兩年前，江伊晴（Elanne）亦加入做老闆，與友人合資開設「貓季酒店」，讓貓奴們遠遊時，安心放下貓主子在這個「家」。

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▲ 蕭唯展在太太創業初期給予不少幫助。（黃建輝攝）

轉投飲食業緣由

「生煎包王子」蕭唯展（Oscar）自2010年起加入飲食業，因當時曾到上海從事模特兒工作，經常以生煎包醫肚，豈料一吃愛上，於是便跟上海師傅學做生煎包。

回港後，他開設原名為「正宗上海生煎皇」的食店，後改名為「堅信號上海生煎皇」，至今已擁5間分店，遍佈九龍新界。

Oscar回想10年前創業初時尚未夠30歲，坦言：「在歌手工作沒成功感，便覺得可在其他方向一試，反正就算失敗了都可以重來。開首5年其實真的不知在做甚麼，但覺得人生不會完全在計劃內，定要有行動才會有改變，慶幸傻人有傻福，得到很多正能量及幫助一直走下去。」

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▲ 蕭唯展的生煎包店現有5間分店。（Facebook圖片）

Oscar的經營之道

取名「堅信號」源於爸爸以前開設的印刷廠，惜已於1997年倒閉。

Oscar指做生意有受爸爸影響，會更為警剔：「以前家人做生意時很年輕，對經營的方向沒太多想法，令我學到做生意要與時並進，不可墨守成規，更要謹慎、想法多元化。希望努力令生煎包變老字號，因為生意也是我的家。」

從事飲食10年，創業難關是走出第一步，之後便是「管理」的問題。

Oscar認為：「飲食業有好多『人』，員工是人、客人是人，所以要很人性化。管理要有清晰框架讓員工跟從，多溝通、不可死板，因為不同人要用不同方法，對客人亦要用心。做生意沒有最好的方法，我都在一直學習、一直進步。」

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▲ 蕭唯展投身飲食業10年，在經營生意上有不少想法。（黃建輝攝）

盼給主子一個家

有了經驗，Oscar的生煎包生意已上軌道，而太太江伊晴於2018年都加入成為「老闆」行列。

江伊晴與友人合資開「貓季酒店」，全因她都是「貓奴」一名。

Elanne表示：「身邊曾有好多同為貓奴的朋友都提出過問題指『如果去旅行，貓貓可以怎樣？』便覺得人去旅行可以選好的酒店，貓也有權利，所以開了貓酒店，令主人可以放心去玩，貓貓亦覺得安心。」

▲ 江伊晴開設貓季酒店2年。（黃建輝攝）

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雖然是經營寵物酒店，但Elanne從不把它當作是一門生意：「在生活中找喜歡的事發揚光大，但不是有錢就要賺到盡，因為要涉及小動物，所以要跟足規定，對入住貓貓亦很有要求，如要齊針卡，希望是真正幫到主人及貓貓。」

Oscar在經營上有經驗及心得，Elanne表示丈夫亦給予不少意見：「他幫我們選址及裝潢，如找地段時特意教我們要找金魚街，因為樓下有很多寵物用品，即使有天存貨不足都可即時購買。」

▲ 江伊晴本身也是貓奴一名。（Instagram圖片）

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應對新冠肺炎 堅持給最好的予顧客

不過，面期近期香港新冠肺炎疫情大爆發，本地感染及外來輸入個案不斷上升，市民即使足不出戶仍膽戰心驚，各行各業的生意都大受打擊。

疫情雖令生意下跌，但Elanne仍積極尋找新商機：「這段時間多了人裝修，所以有這類客人的貓貓入住。另外，我也物色了不少適合貓貓用的消毒用品，令有貓貓的家庭安心使用，希望可以一起共渡時艱。」

▲ 江伊晴不把貓酒店視為一門生意，對小動物要用心照顧。（受訪者提供）

而Oscar則指：「生意有影響，所以做多了外賣，推出留在家套餐，並堅持食物質素，不要只想賺錢，希望把最好的都給客人。公司同事亦很有愛，上下一心，當作是一個經驗，相信過了今次香港人都會變得更硬淨！」

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場地：目木 MUK MUK SPACE

記者：陳家瑩