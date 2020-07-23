  • 31°C
香港時間 : 2020723日 (四) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】逾20人不戴口罩到吊鐘洲行山打卡　大媽網上曬相呃Like被批違限聚令

健康 19:16 2020/07/23

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有大媽在限聚令下帶同逾20人的隊伍行山，被網民狠批。

本港近期再爆發第3波新冠肺炎疫情，確診人數屢創新高，政府早前已宣布實施限聚令，禁止4人以上的群組聚集。不過有大媽卻「唔識死」，早前竟帶同逾20人的隊伍行山，更拍照放上網最終被網民炮轟。

facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」日前有人張貼一堆行山照片，只見照片中有逾20名大叔、大媽聚集在吊鐘洲「金魚擺尾」行山拍下打卡照，幾乎全部人均沒有戴上口罩。

照片曝光後，有網民批評：「好多人都好守規矩咁行山，四人以下、保持距離，但呢班人成24人唔戴口罩無社交距離，想點呢？點可以咁自私呢」，亦有網民直言這是「行山群組」，又反問「限聚令呢」。目前，有關帖文已被刪除。

【無品大媽】夏天炎炎行山另類消暑 兩名大媽長沙灣引水道暢泳

【污染水源】行山友大嶼山集水區玩水開爐煮食　網民斥：行為自私污染食水

【無名英雄】疫情下行山避疫垃圾遍佈郊外　銀髮清潔工緊守崗位揹大袋垃圾落山

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢

網絡熱話 大媽 限聚令 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
14:47 2020/07/22
【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格
【DSE2020】3年前來港英文僅有中二水平 板間房女生寫英文週記苦學英文考獲佳績
16:39 2020/07/22
【DSE2020】3年前來港英文僅有中二水平 板間房女生寫英文週記苦學英文考獲佳績
【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案
今日 12:39
【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案