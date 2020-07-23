【新冠肺炎】逾20人不戴口罩到吊鐘洲行山打卡　大媽網上曬相呃Like被批違限聚令

▲ 有大媽在限聚令下帶同逾20人的隊伍行山，被網民狠批。

本港近期再爆發第3波新冠肺炎疫情，確診人數屢創新高，政府早前已宣布實施限聚令，禁止4人以上的群組聚集。不過有大媽卻「唔識死」，早前竟帶同逾20人的隊伍行山，更拍照放上網最終被網民炮轟。

facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」日前有人張貼一堆行山照片，只見照片中有逾20名大叔、大媽聚集在吊鐘洲「金魚擺尾」行山拍下打卡照，幾乎全部人均沒有戴上口罩。

照片曝光後，有網民批評：「好多人都好守規矩咁行山，四人以下、保持距離，但呢班人成24人唔戴口罩無社交距離，想點呢？點可以咁自私呢」，亦有網民直言這是「行山群組」，又反問「限聚令呢」。目前，有關帖文已被刪除。

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責任編輯:王俊賢