【便秘救星】紅肉白肉火龍果麒麟果營養大比拼 營養師：火龍果助清除壞膽固醇
保健美顏 12:13 2020/07/25
火龍果、麒麟果是不少港人愛吃的水果。白肉火龍果、紅肉火龍果與麒麟果三者在外形、功效上也略有不同。台灣營養師高敏敏近日其facebook專頁講解它們營養價值，以及其他分別。
外形及營養價值（每100克計算）
|白肉火龍果
|紅肉火龍果
|麒麟果
|外形
|較大、偏橢圓狀
|較圓
|外皮呈黃色
|熱量（千卡）
|51
|50
|51
|膳食纖維（克）
|1.7
|1.3
|1.12
|維他命C（毫克）
|5.3
|6.3
|5.2
|鉀（毫克）
|226
|219
|226
功效
白肉火龍果：
- 膳食纖維較多，有助順暢排便。
紅肉火龍果：
- 含甜菜紅素，有抗發炎作用。
- 花青素含量是車厘子的15倍。
- 一粒粒的黑色種子含豐富維生命E，有助抗氧化、清除壞膽固醇。
- 進食紅肉火龍果後，尿液會呈紅色。
麒麟果：
- 口感滑嫩，營養價值與白肉火龍果相似，有助順暢排便。
營養師高敏敏提醒，吃火龍果的時候不用把果皮剝得非常乾淨，因為果皮的抗氧化營養更豐富，所以殘留一點點薄膜是可以接受的。
文章獲「高敏敏 營養師」授權轉載
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責任編輯：黃泳欣