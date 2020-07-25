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【便秘救星】紅肉白肉火龍果麒麟果營養大比拼　營養師：火龍果助清除壞膽固醇

保健美顏 12:13 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

紅肉火龍果有助抗氧化、清除壞膽固醇。

火龍果、麒麟果是不少港人愛吃的水果。白肉火龍果、紅肉火龍果與麒麟果三者在外形、功效上也略有不同。台灣營養師高敏敏近日其facebook專頁講解它們營養價值，以及其他分別。

外形及營養價值（每100克計算）

  白肉火龍果 紅肉火龍果 麒麟果
外形 較大、偏橢圓狀 較圓 外皮呈黃色
熱量（千卡） 51 50 51
膳食纖維（克） 1.7 1.3 1.12
維他命C（毫克） 5.3 6.3 5.2
鉀（毫克） 226 219 226

功效

白肉火龍果：

  • 膳食纖維較多，有助順暢排便。

紅肉火龍果：

  • 含甜菜紅素，有抗發炎作用。
  • 花青素含量是車厘子的15倍。
  • 一粒粒的黑色種子含豐富維生命E，有助抗氧化、清除壞膽固醇。
  • 進食紅肉火龍果後，尿液會呈紅色。

麒麟果：

  • 口感滑嫩，營養價值與白肉火龍果相似，有助順暢排便。

營養師高敏敏提醒，吃火龍果的時候不用把果皮剝得非常乾淨，因為果皮的抗氧化營養更豐富，所以殘留一點點薄膜是可以接受的。

文章獲「高敏敏 營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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