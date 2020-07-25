【便秘救星】紅肉白肉火龍果麒麟果營養大比拼　營養師：火龍果助清除壞膽固醇

▲ 紅肉火龍果有助抗氧化、清除壞膽固醇。

火龍果、麒麟果是不少港人愛吃的水果。白肉火龍果、紅肉火龍果與麒麟果三者在外形、功效上也略有不同。台灣營養師高敏敏近日其facebook專頁講解它們營養價值，以及其他分別。

外形及營養價值（每100克計算）

白肉火龍果 紅肉火龍果 麒麟果 外形 較大、偏橢圓狀 較圓 外皮呈黃色 熱量（千卡） 51 50 51 膳食纖維（克） 1.7 1.3 1.12 維他命C（毫克） 5.3 6.3 5.2 鉀（毫克） 226 219 226

功效

白肉火龍果：

膳食纖維較多，有助順暢排便。

紅肉火龍果：

含甜菜紅素，有抗發炎作用。

花青素含量是車厘子的15倍。

一粒粒的黑色種子含豐富維生命E，有助抗氧化、清除壞膽固醇。

進食紅肉火龍果後，尿液會呈紅色。

麒麟果：

口感滑嫩，營養價值與白肉火龍果相似，有助順暢排便。

營養師高敏敏提醒，吃火龍果的時候不用把果皮剝得非常乾淨，因為果皮的抗氧化營養更豐富，所以殘留一點點薄膜是可以接受的。

文章獲「高敏敏 營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣