【愛心狗主】鄭秀文年邁愛犬健康每況愈下　Sammi感慨：可以做的都盡做了

▲ 鄭秀文發文感激醫護治癒愛犬。

鄭秀文（Sammi）跟老公許志安向來愛錫德國牧羊犬Lucky，Lucky現年已15歲，近數月來愛犬病痛多，身體狀況亦每況愈下，而Sammi亦悉心照料著Lucky。

Sammi在昨晚（7月24日）於社交平台分享一段短片，她撰文透露愛犬現併發症，故將牠急送往獸醫治理，情況令人憂心，而Sammi也感慨寫道：「可以做的，都盡做了。」

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▲ 鄭秀文送愛犬獸醫。（鄭秀文IG圖片）

鄭秀文急帶愛犬睇醫生

鄭秀文於個人IG貼山一段短片，片中見其愛犬Lucky躺於她懷內睡著，她透露愛犬身體不適，要急看獸醫。

lucky不太舒服，一屋三人一起出動「搬起」已經不能走路的Lucky去看醫生，(我負責開門關門打電話和㩒𨋢，因為我不太夠力） 牠身體開始有其他併發症，例如眼角膜嚴重發炎，手肘有事但又不能貿然動手術處理，（因為年紀實在太大絕不能承受麻醉藥.......) 不過，真的很感激醫生一直一直用盡方法去幫助Lucky舒緩不適。可以做的，都盡做了。 看完醫生，Lucky仔已經體力透支累到一上車就睡到不省人事.......

最後Sammi感謝姑娘們細心的照料，以及感恩工人組姐的細心幫忙。

貼文一出不少藝人及網民也留言鼓勵，當中包括方力申及姚子羚等，為Lucky打氣。

另外由於Sammi透露「一屋三人」送愛犬看獸醫，除了工人姐姐之外，估計老公許志安充當司機。

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▲ 鄭秀文很疼錫Lucky。（取自鄭秀文IG）

Sammi愛犬肌肉流失

其實近數月Sammi不時於個人IG分享愛犬近況，於本月22日，她於IG透露愛犬全身肌肉已流失，極度虛弱，令她甚感痛心，但珍惜相處時光。

當時她寫道：「已經失禁的lucky, 每次牠都很乖乖很安靜，讓我們替牠更換尿片。Mi知道終有一天會離別，所以每個當下就更重要」

▲ 許志安跟Lucky感情要好。（取自instagram）

今年5月，Sammi透露Lucky走路艱難，除用𨍭助帶助牠上街外，她更特意學習為狗隻拉筋按摩。

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