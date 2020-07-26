【為母則強】鍾麗淇大女患盲腸炎再度送院 堅強母女面對罕見病不向命運低頭

▲ 鍾麗淇女兒患罕見病並面對不少後遺症。

鍾麗淇（Margaret）在2010年婚後誕下兩女，長女Isabella出生時確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，以及曾被診斷宣判活不過兩歲。

鍾麗淇母女十分堅強，未向命運低頭，現在Isabella已經9歲，而鍾麗淇不時為女兒按摩雙腿，Isabella在上特殊小學前已可扶住鐵架走路。

▲ 鍾麗淇弓陪女兒再度入院。（取自IG）

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較早前Isabella還確診患有脊柱側彎，鍾麗淇指，這問題跟Isabella欠肌力有關，加上青春期令問題更明顯，現在Isabella需要用支架輔助，不過她仍然很努力，每日都鍛煉肌肉，此外一個星期做兩次脊椎護理、游水等。

可是到昨晚（7月25日），鍾麗淇在IG中貼出多張Isabella在醫院的照片，表示女兒最近因患上盲腸炎要入院做手術。

▲ 大女Isabella表現一直堅強。（取自IG）

經初步診斷，是食物中毒或腸胃問題所致，鍾麗淇表示因為見女兒情況越來越嚴重，即時帶她到急症室求醫，檢查後證實是盲腸炎，然後馬上做手術，幸手術完成後的48小時內Isabella已沒大礙，指女兒已有回笑容及閃爍的眼神。

鍾麗淇其後發文講出女兒情況，並指發文的目的，是想幫助同樣有特殊小朋友的家庭。因為Isabella不善於表達自己，幸好鍾麗淇對女兒無微不至，從Isabella日常行為中發現女兒的身體不合適，及時送院。

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▲ 鍾麗淇盼自身經歷能幫助其他特殊家庭。（取自IG）

願為女兒充當身體的聲音

鍾麗淇坦言：「我的家人就是我的一切。我真的很想與您分享我們的生活。大家保持健康警惕。」

當Isabella的言語無法被理解時，她就是女兒的聲音；當Isabella無法做出某些動作時，她就會代女兒去完成。

她並指，每個人病發的時候病徵會有所不同，而Isabella發病時的狀況，有肚痛和噁心的時候，將手放在大腿之間、沒胃口、臉色變得蒼白及24小時後發燒等，她希望能透過發文，讓與自己同樣有相似狀況的特殊家庭作參考。