【新冠肺炎】擔心受感染失眠外出感焦慮　日本疫情引發負面情緒抑鬱人數大增

▲ 失眠外出感焦慮，日本疫情引發負面情緒抑鬱症人數大增。

新冠肺炎全球大流行，疫情改變了不少人的生活，甚至威脅到生計。受疫情困擾，愈來愈多人出現負面情緒，日本厚生勞動省表示，近來因新冠疫情而進行心理健康諮詢的人士激增，當中許多人有「無法入睡」、「不安導致心態不太好」、「避免外出導致焦慮增大」等問題，就此，當局計劃在全國進行精神健康調查。

根據共同社報道，日本厚生勞動省將首次在全國進行「新冠抑鬱」精神健康調查，以1萬人為對象，最快8月在網上開始，受訪者需回憶並填寫4至5月的精神狀態和如何應對焦慮，以及有否出現身體不適的症狀等。當局希望了解國民的精神健康狀況，以制定精神保健福利中心的應對方案。

報道提到，新冠疫情為不少人帶來負面情緒，甚至出現了「新冠抑鬱」一詞。厚勞省稱，精神保健福利中心於4至5月接到的新冠疫情相關心理健康諮詢激增，其中以40至50多歲人士較多，他們出現「無法入睡」、「不安導致心態不太好」、「避免外出導致焦慮增大」等問題，當局更接獲服用大量藥物自殺未遂等事件。

參與厚勞省聚集性病例對策班的精神科醫生、東北大學副教授國井泰人分析指：

此前雖然有心理問題但堅持下來的人，可能因疫情而跨過最後的紅線。

而日本精神神經學會等5個學會，亦把此次新冠全球大流行定義為「災害」，呼籲加強對感染者、醫護人員、老年人和兒童等容易產生心理健康問題人士的支援。

港大護理學院分享7個減壓貼士

本港疫情持續，港大護理學院曾於Facebook專頁分享一系列的抗壓小貼士，希望大家能留意自己和身邊人的情緒，保持身心健康。

面對疫情的負面情緒：

恐懼：咳兩咳就覺得自己中咗招！⠀

迷惘：返屋企我洗哂手消哂毒，係咪就無事㗎啦？⠀

擔心：日日檢查口罩數量，好擔心唔夠用⠀

憤怒：點解點樣搵都搵唔到口罩賣？⠀

筋疲力盡：上網睇各種資訊，已經睇到好攰⠀

情緒處理 Dos & Don’ts

你應該：⠀

明白在危機中感到悲傷、緊張、擔心、害怕或憤怒都是正常反應

釐清事實，分辨可靠的資訊來源。正確資訊有助你準確評估風險，採取合理的預防措施

如要逗留家中，保持健康的生活習慣；均衡飲食、確保充足的睡眠和運動

透過電話和通訊軟件與親友朋友保持聯繫，表達關懷

切勿以吸煙、酒精或其他藥物來處理情緒。有需要時，請尋求醫護人員或輔導員協助。

不應該：

分享未經證實的資訊，並因恐慌而盲目作出非理性的行爲，例如購買過多醫療用品、日用品和糧食⠀

花過多時間尋找疫情資訊；如感到不安，亦應縮短收看令你憂慮和煩躁的媒體報導的時間。

【新冠肺炎】擺脫防疫負面情緒 港大護理學院分享7個減壓貼士

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責任編輯：羅嘉欣