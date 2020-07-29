【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢　15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】

▲ 林夏薇平山頂豪宅愛巢曝光。

「林峯堂妹」林夏薇本來為TVB新劇《七公主》開工，卻因政府推出新防疫措施，於是《七公主》監製決定暫停拍攝一星期，所以林夏薇可以暫時休息一周。

林夏薇在2015年與較她年長16年的金融才俊莫贊生結婚，有指估計莫贊生身家逾20億元。

活躍於社交媒體的林夏薇，亦常分享家居生活，在留家抗疫的日子，林夏薇熱衷於在家運動。

她並拍運動片上載到個人社文平台，由此令二人位於太平山、估計值15億元的獨立屋豪宅曝光。

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▲ 林夏薇留家抗疫做運動。（取自林夏薇IG）

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跳舞曬小蠻腰

林夏薇先與新劇《七公主》拍檔徐榮合拍跳舞影片，其實在個人IG大騷舞技。

林夏薇身穿短版黑色小背心露出小蠻腰跳舞，並配文：「最近這首超洗腦～那就来扭一扭！」,並標籤「健身」、「抗疫」、「正能量 」,完美示範留家抗疫該如何自處。

徐榮更留言大讚林夏薇：「好舞功」，林夏薇的好身材亦相當吸晴，有網民留言稱林夏薇是「sexy girl」。

▲ 林夏薇留家抗疫自娛。（取自林夏薇IG）

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豪宅愛巢曝光

留家抗疫的日子，林夏薇非常活躍拍片與網民互動，不時分享在家洗手、下廚、做運動等影片，意外令太平山豪宅愛巢曝光。

從林夏薇分享的生活影片可見，屋內設有健身房、泳池，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港。

▲ 林夏薇家中設泳池。

其實在之前，於新年和聖誕節時，林夏薇拍下在家慶祝的生活片段。

從片中可見其客廳當時放置巨型桃花和聖誕樹，藝人朋友甚至可以圍著桃花轉圈。

▲ 身後超大客廳。（取自林夏薇IG）

▲ 樓梯拍照。（取自林夏薇IG）

▲ 自家花園。（取自林夏薇IG）

▲ 新年巨型桃花。（取自林夏薇IG）

婚後以家庭為重心

結婚5週年，林夏薇老公親自下廚為太太炮製燭光晚餐，而林夏薇的生日更準備了驚喜生日派對，把林夏薇捧在手心。

▲ 結婚5週年燭光晚餐。（取自林夏薇IG）

▲ 林夏薇在2015年低調與金融才俊莫贊生結婚。（取自林夏薇IG）

2015年，林夏薇與金融才俊莫贊生結婚後，一度停工陪伴老公四出工作，樂當「廿四孝太太」。

對於婚姻，林夏薇接受訪問時曾表示需兩個人齊心經營，不能只有一方不斷付出，所以當老公曾投訴自己經常不在家時，令林夏薇醒覺，眼中不能只有工作，才把重心投放在家庭。

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