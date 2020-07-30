【骨質流失】32歲OL日飲3杯咖啡　體檢發現患上骨質疏鬆【附醫生建議】

▲ 32歲OL日飲3杯咖啡，體檢發現患上骨質疏鬆。

不少港人都愛喝咖啡提神，但過量飲用或會影響身體健康。內地一名32歲OL每日都會飲3杯咖啡，結果最近在身體檢查時發現患有骨質疏鬆。

綜合內媒報道，該名32歲OL 5年前就開始迷上飲咖啡，每日早、午、晚都會飲1杯咖啡，結果近日去做身體檢查時就發現患有骨質疏鬆。

據本港衛生署，骨質的增長於30多歲時達至頂峰，並於青壯年期維持在最高水平，年近40歲骨質流失情況開始變得明顯。骨質疏鬆症高危一族包括：

飲用太多含咖啡因的飲品

過量攝取鈉質（鹽分）

長期攝取鈣質不足（尤其是有偏食或節食習慣的婦女）

缺乏運動

吸煙

酗酒人士

不過，耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受TOPick訪問時指，暫未有實證顯示飲咖啡太多會導致骨質疏鬆，他引述一個韓國的研究報告指出，飲咖啡不會增加收經前女性的骨質疏鬆風險。不過研究報告亦指出，瑞典過往都有相關研究顯示，飲過量咖啡會輕微減低骨質密度。

港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授張正龍亦提過，有30多歲的港女，反而因減肥而出現骨質疏鬆問題，骨骼情況與70歲的女性差不多：

正常減肥應以均衡飲食﹑勤做運動為主，但本港女性多以節食減肥，令身體未能吸收足夠營養，增加骨質疏鬆的風險。

減肥過度易骨質疏鬆 醫生：咳嗽亦可出現骨折

黃醫生建議，咖啡愛好者應同時多補充鈣質，可從牛奶、乳酪、芝士、西蘭花、羽衣甘藍、罐頭三文魚（連骨）、罐頭茄汁沙甸魚（連骨）及杏仁等。

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責任編輯：羅嘉欣