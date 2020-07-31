【脂肪肝】不煙不酒眼白發黃肝酵素飆升　丁子朗：醫生指10年後有機會變肝癌

▲ 丁子朗眼白發黃肝酵素飆升，肝酵素過高或是肝炎脂肪肝徵兆。

現年23歲的TVB藝人丁子朗近日向傳媒透露，早前拍劇時，有劇組人員留意到他眼白發黃，他求醫後驗出肝酵素飆升，醫生更指十年後有機會變成肝癌，他指自己不煙不酒，不知道患病原因。中大肝臟護理中心於Facebook專頁指出，肝酵素能反映肝臟的健康情況，若肝酵素過高，代表肝臟發炎受損。

肝酵素是甚麼？

根據中心資料指出，肝酵素又稱肝臟酶，是肝臟細胞裏的酵素，以支持肝臟運作，但當肝臟發炎受損，肝酵素會經過受損的位置，釋放至血液裏，受損情況愈嚴重，所釋放至血液的肝酵素便會愈多。因此，當驗血發現肝酵素過高（正常值為不高於50 u/L），便能推論肝臟發炎受損了。

肝酵素過高原因？

導致肝臟發炎受損的原因有很多，常見的包括慢性乙肝、慢性丙肝、酗酒、脂肪肝及因感染引起的急性肝炎。不同病因，處理方法亦有所不同。假如是乙肝或丙肝，便要服用藥物，加以控制；如因酗酒及脂肪肝引起，只要戒掉不良的生活習慣，節制飲酒，注意飲食，多做運動，肝酵素便會自然回落。

不過中心提醒，當發現肝酵素過高，應盡早求診就醫，診斷肝臟染上甚麼疾病，要先知道病因，才能對症下藥。

脂肪肝年輕化患者最細只有20歲

肝癌是全港癌症的第3號殺手，據衞生署資料顯示，肝癌患者以男性居多，不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

5大肝癌高風險食物

健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時指出，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致，例如患上脂肪性肝炎、慢性乙型肝炎，嚴重者更可能出現肝硬化等肝臟纖維化的問題，這類人士有較高風險患上肝癌，當中5類食物更會增加患上肝癌的風險，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅家欣