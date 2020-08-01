【最佳男友】謝東閔曾羨慕吳業坤樂壇成績　對女友朱智賢不離不棄：她值得我去幫

▲ 謝東閔接受《1圈圈 星光背後》訪問再次談起女友朱智賢的事件。

最近有新劇《殺手》播出的謝東閔接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，他在節目中大方提及女友朱智賢出軌人夫黎振燁一事，謝東閔並指女友是個值得去幫的人。

現年34歲的謝東閔，早在2017年傳出與大台小花朱智賢交往，但二人從無對外承認戀情，但就不時結伴出席朋友聚會。直至今年4月底，朱智賢拍劇時，被爆出軌同劇有婦之夫拍檔黎振燁。

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▲ 謝東閔現時主力拍劇，成績不俗。（Instagram圖片）

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最佳男友護航朱智賢

朱智賢與黎振燁被踢爆出軌後，謝東閔以男友身份陪伴女方現身舉行道歉記者會，謝東閔與朱智賢的情侶身份才終於正式公開。

謝東閔亦強調此事件自己有責任，因是他疏忽了女朋友，並指會陪伴朱智賢走過這一關。

謝東閔稱：「我一向是衝動的人，但當刻不是該埋怨的時候，反而要去想怎樣去保護她，大家一起認識了這麼久，我不會做甚麼去擺低她，當刻我只是很擔心她，就決定陪她一起出來面對。我沒想其他，一心只想怎樣幫她！我覺得，她是一個我值得去幫的人！」

▲ 謝東閔對女友朱智賢不離不棄。（經濟日報圖片）

他亦認同每段關係都必需經歷考驗才能更進一步：「無論感情或者工作，要有經歷才能有進步。就像踩單車，你要跌過很多次才會踩得好，做人都是一樣。」

等足9年圓歌手夢

另外，謝東閔2010年憑參加《超級巨聲2》摘下第四名的入行，至今10年。

但入行後卻未有在歌唱事業上發展，反而拍了很多套劇，更由當年的閒角攀升上今年《丫鬟大聯盟》的男一位置，近日在《殺手》中的演出亦引起觀眾關注。

▲ 謝東閔2010年參加《超級巨聲2》入行。（網上圖片）

曾羨慕吳業坤樂壇成績

不過，原來在演戲背後，謝東閔曾有一段日子，很羨慕同是「巨聲2」幫出身的吳業坤。

《巨聲2》入行後，冠軍林欣彤、亞軍胡鴻鈞、季軍羅孝勇又或是落選的吳業坤、陳慧敏等都先後出碟殺入樂壇，當中吳業坤更一度在樂壇爆紅，獲得在紅館開騷的機會。

相反謝東閔就等了9年，才在2019年獲得唱《倚天屠龍記》主題曲《得失一笑中》這個人第一首灌錄劇集主題曲的機會。

他說：「入行頭兩年，感覺是跟唱歌這理想越行越遠，之後就無再去想，嘗試去演戲，到拍《女警愛作戰》時，發覺自己真的愛上演戲。有段時間，的確有羨慕坤哥。」

不過，謝東閔深明唱歌講緣份：「這10年我得著的是其他，拍了近30齣劇，該是巨聲幫中拍劇最多的一個，自己也算行出一條路，這一行是長途賽，也只該跟自己比較。」

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