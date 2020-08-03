【生活智慧】牛油果纖維高有助控制體重　必學3個方法揀靚牛油果【內附加速變熟大法】

▲ 必學3個方法揀靚牛油果。

牛油果纖維和鉀質很高，亦有單元不飽和脂肪，能控制食慾，是不少女士減肥時喜愛的食物。有時候切開牛油果時發現是「死果」，內裡已起黑點，有時卻又太生，到底應該如何挑選完熟牛油果？

1. 表皮

想知道牛油果夠熟未，可以從表皮的顏色判斷。根據《Nutrition Diva’s Secrets for a Healthy Diet》，如果牛油果仍是青綠色，建議等多4至5日。如果變黑，當中仍暗藏少許綠色，大概1至2日之後就會到成熟狀態。

深綠色到紫綜色是成熟至最完全的顏色，如果是明亮的綠色，此時的牛油果就擁有水分較多，更少脂肪，熱量亦較低。

2. 按壓

大家亦可以按按牛油果，如果感覺到有些彈性，就代表差不多可以進食。游炎記負責人琪琪接受TOPick訪問時曾指出，最重要是摸上手較軟身，不會太硬，容易用刀切開，就代表熟了。

3. 蒂頭

另一個在網上流傳的方法，就是將牛油果頂端的蒂揭開。如果是淡青綠色，仍要等多幾日才可進食，如果是深綠色即代表狀態完美。如果是棕色就已經過熟了。

加速牛油果變熟大法

如果想令牛油果快點變熟，可以將牛油果與蘋果、梨、香蕉、哈密瓜等生果放在紙袋裡。因為這些水果會散發叫「乙烯」的氣體，可加速生果變熟的過程，而用紙袋就可以將氣體封住。

相反，如果想減慢牛油果成熟的速度，可將牛油果放在雪櫃中，大概可以將保鮮期延長5天。有時將牛油果切開一半進食後，另外半個想繼續保存，亦可以擠些檸檬汁在牛油果上，以保鮮紙包好放入雪櫃。

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責任編輯：王俊賢