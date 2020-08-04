【便秘救星】余香凝兩招KO便秘　通便早餐食後感：廿幾年未試過日日去到廁所【有片】

▲ 余香凝（Jennifer）拍片教兩招KO便秘。

便秘相信是不少人的煩惱，嚴重的便秘更有可能導致口臭、皮膚變差的問題。身材弗爆的藝人余香凝（Jennifer）原來一直也受便秘問題困擾，直至近日才找到全天然的方法幫助排便。她直言二十多年來未試過日日如此暢通，非常開心！

曾試多種方法 仍未改善便秘

余香凝在YouTube分享曾是便秘過來人的心得。她表示過去曾試過多個方法，例如近年大熱的麒麟果，但吃完一點反應都沒有；又試過著名的日本酵素，雖然有用但就令到肚子劇痛，感覺不太健康。

▲ 女神余香凝身型纖瘦。（圖片來源：jenniferyuuu @ Instagram）

身邊的人曾向她建議很多方法，例如多喝水、多吃生果等等，她自覺均有做足，但仍無助排便，令她感到失落：

我有飲好多水、食好多生果、食好多菜。知唔知道我每日花多少時間喺廁所度等？其實都幾唔開心。

拍片分享2招KO便秘

直至近日她得一位皮膚好、身型瘦的「靚姨姨」指點，才將困擾多年的便秘問題解決。她表示，姨姨每天起床會先進行兩個步驟，首先是空肚飲暖水，之後就會喝一杯特製的果汁，果汁材料如下：

熱情果

奇異果

火龍果香蕉

藍莓／草莓

生薑少許

▲ 只要將所有生果攪拌，輕鬆完成通秘早餐。（圖片來源：影片截圖）

Jennifer指熱情果是果汁的「靈魂」，因為熱情果核可以幫助通便。她形容以上食譜甜中帶一點酸味，用了香蕉就會滑一點，「都幾好味」，又建議大家可以依個人口味加不同生果。如果份量太多，可分作早、午餐進食。

▲ 每次大約會有2碗份量。（圖片來源：影片截圖）

她開始飲用後每天都順利排便，認為「這個方法真的很神奇」。她指出，由於空肚是最吸收的時候，就能將水果的纖維及維他命吸收，有助腸道蠕動。而另一個方法就是在便秘時盡量放鬆心情，令到腸道放鬆。她表示雖然聽起來很搞笑，但對於她來說真的很有成效。

我廿幾年嚟都未試過日日都去到廁所，我覺得好開心。

熱情果每100克有10克纖維

健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時表示，Jennifer所用的都是較為高纖的生果，膳食纖維在大腸內吸收水份會膨脹，有助刺激腸道蠕動。她又解釋，一早補充水份能夠刺激腸道，而Jennifer習慣先喝一杯水，加上果汁為流質，水份攝取充足有助軟化大便，長遠來說容易令大便排出體外。

Amy指，單獨進食以上幾款生果亦能攝取纖維，而進食固體食物比流質食物更有飽腹感。以上幾款生果之中，以熱情果纖維最高，每100克熱情果大概有10克。但她提醒，生果本身有果糖，而這杯果汁有幾款生果，有機會太過濃縮，一次過攝取太多糖份有機會轉化為三酸甘油脂，如果長期飲用有機會導致高血脂。

詳細影片如下：

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記者：徐穎彤