【迷網】朱敏瀚大台耕耘十年操肌改變星途　努力儲錢盼女友余思霆過好日子

▲ 默默耕耘望撇「萬年細佬」形象，朱敏瀚入行十年目標養活一家人。

28歲朱敏瀚（Brian）過去因為常被派演某藝人的「年輕版」或弟弟的角色，他亦自嘲是「萬年細佬」。Brian在新劇《迷網》中終飾演從事IT行業的青年才俊，與陳曉華是青梅竹馬的一對。

劇中是位腳踏實地工作的富二代，現實中與新劇角色相距不遠，家庭背景不俗的他入行十年，捱過不少「窮苦」日子，只願繼續做好演員的工作，他朝有日能夠養活全家人。

遍地騙案Brian母誤中招

提到現實遇到的騙案，Brian坦言現現世代接觸的資訊太多，相信大家對騙案已有所防範，不過有騙徒卻看中其母的善心而向其下手。

有次Brian媽媽在街市遇到一位女士，拜託她幫忙看顧嬰兒車內的小孩，對方回來時竟然向她索取500元的奶粉錢：「媽媽基於對BB的同情心就給了。她又試過收到騙徒電話，事後馬上打給我問我有沒有事！其實騙徒很多時是看中她的同情心和對子女的緊張，相信我們這一輩不會這樣容易被騙，相關的資訊和宣傳都好足夠。」

▲ 現代資訊發達，Brian相信大家誤墮騙網機會不高。（湯炳強攝）

問到有否被騙過「感情」時，Brian憶起中學時期曾經被師兄借錢，但事後出現「還錢如乞米」的情況：「對方一直拖，最後我找了一位好友跟我去問他能否還錢，雖然只是數百元，亦沒有全數收回，但經過這事後，我以後都不會問人借錢，亦盡量不會借錢給人，因為我很怕欠人東西，亦很怕麻煩。如果朋友問我借錢，我不會給錢，而是幫他解決問題。」

▲ Brian與Hera飾演青梅竹馬的一對。（《迷網》劇照）

５歲已入行拍廣告

濃眉大眼的Brian自小就十分精靈，5歲就被媽媽帶去參加商場舉行的比賽，勝出後被模特兒公司簽約拍節目和廣告：「當時一直以為媽媽帶我去參加課外活動，到年長一點才知道是甚麼一回事，從那時開始建立興趣，直到小學、中學的興趣班都與戲劇相關。」

▲ 媽媽間接推動Brian入行。（湯炳強攝）

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中五畢業後Brian選擇放棄升讀中六，同時投考演藝學院及藝員訓練班，因後者錄取了他，便順利成章進入了TVB，至今已經十個年頭。

憶起報名當時，Brian分享了一件小趣事：「報訓練班是因一位中學同學拉我一起報名，我被錄取後才得知他根本沒有報名，雖不知他真是忘記還是騙我，但我看作是善意和推動力。」他指那位中學同學最後也入了行，原來正是曾打棒球港隊、後來拍攝《點五步》而成演員的胡子彤。

▲ 把演戲從興趣變成職業。（《迷網》劇照）

大台打滾十年

Brian 09年進入藝員訓練班，畢業後接拍學生劇集《點解阿Sir係阿Sir》，飾演其中一位「K4」成員甚有發揮。接連於《真相》中飾演前輩李司棋的兒子，起步似不俗：「對新人來說，的確是好多機會，可是自訓練班出來後，有段時間還是要演死屍、（過路的）警察等無名角色，但這是循序漸進的步驟。」

他因為合約上簽了許多騷期，公司安排Brian到資訊節目《都市閒情》任主持，對於一心想做演員的他，當初確是打擊。幸而加入節目後，發現是對自身的一種鍛練：「這是我十年來最有『大家庭』感覺的工作，監製和大王（安德尊）對我很好。」

▲ 安德尊的說話Brian銘記至今。（instagram圖片）

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Brian最記得大王跟他說過，不要嫌棄這個節目，更要做好本份，他日會感激這裡帶給你的一切：「《都市閒情》給了我另一種訓練，如迫我講許多話，訓練應對鏡頭技巧，以及身為主持的即場反應，同時亦教曉我在人際關係溝通相處的技巧。」

他亦很感恩有那段時間，可以接受這種演出訓練：「如果當時直接把更多（演戲）機會給我，身心還沒準備好，肯定會浪費了。」

操肌轉型撇甩潺弱形象

兩年後Brian把重心放回劇集上，過去因為瘦削外型，經常被分派弟弟角色，他亦自嘲「萬年細佬」，直到4年前開始操練肌肉，戲路因而擴闊。如《迷網》飾演事業有成的青年才俊；《反黑》就跟過去十年的形象完全逆轉；《好日子》飾演外國回演的乖孫等，每個角色都有不同面貌，成功撇去之前的潺弱形象。

▲ 努力操肌成大隻仔。（instagram圖片）

轉型後事業漸有起息，出現劇接劇的情況。雖然人工不及收入穩定的《都市閒情》，但他覺得要看得闊些。「確實返戲劇組後，相對不夠做綜藝騷賺得多，但我曾希望做《都市閒情》兩年便夠，收入只是一陣子的事，演戲的機會更加難得。」

家人無限量支持

不愛麻煩別人的Brian，過去數年戶口只得數百元是平常事，堅持不問人借錢的他只能強忍：「幸家人很好，媽咪會塞八達通給我，我盡量還是不會要。家用有時真的給不了，如果那段時間收入較多，會把一大筆錢給她當作家用，幸好她明白這一行不太穩定，我亦已習慣無錢的生活。」

▲ 身為幼子的Brian希望擔起整頭家。（湯炳強攝）

爸爸開設船運公司，上有兩位兄長的Brian未有經濟及家庭壓力，全家人亦對他入娛樂圈表示支持：「工作到很晚回家總會有媽媽留起的湯水，每次有我的劇集，他們都會支持。試過黃金時段的劇集，爸爸在直播時看完，回到房再開My TV Super重溫，因為他年紀大聽力不好，電視調到很大聲，我在房間裡聽到，覺得好感動好窩心。」

視女友余思霆為結婚對象

▲ Brian跟余思霆因合作《大日子》而結緣。（instagram圖片）

Brian提到繫在腳踝上、從台灣買得能夠許願的腳繩，表示若果願望成真，才會把腳繩斷掉：「我心願是有日可以養活全家人，短期目標是先做好眼前的工作，很慶幸這半年多了許多機會，之後新劇要飾演中韓混血兒和拳手角色，我這兩個月的收入全都投資到自己身上，去學韓文和泰拳，希望工作接踵而來，要先做好自己，才去想回饋。」

講到養活一家人，Brian已經視拍拖一年多、感情穩定的女友余思霆為家庭一份子：「每次拍拖都會以結婚為目標，不是拍散拖，相信做好眼前工作，所有事都會好起來。希望可以養到身邊人，不想她過得辛苦。」Brian大讚女友樂天又孝順，他認為對方喜歡他夠努力和專心。

髮型：Leoyiu @ Mplus salon

場地：Harlan's

記者：陳心怡

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