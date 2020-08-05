【環保達人】盧冠廷家中錄歌2千呎大屋曝光　環保之家備太陽能及造水系統【多圖】

▲ 盧冠廷在2000呎的環保家錄製新碟。

創作歌手盧冠廷憑一曲《陪著你走》深入民心，本身也是環保達人的盧冠廷，自多年前便把西貢住的三層村屋，斥質打造成環保大屋，近日盧冠廷選擇在家中進行新碟錄音，並拍攝製作特輯，因而他跟太太共住逾2千呎環保大屋亦因此曝光。

盧冠廷今次選擇在家中錄音，而非傳統的在錄音室進行，可說順應近日大家因疫情而需留家工作。事實他多年來不少創作都是在家中進行，而不少外國樂手都會家中進行錄音，因此他跟唱片公司覺得可以作此嘗試，唱片也順理成章取名為《HOMEWORK》。

▲ 盧冠廷家住西貢，外望可見翠綠園景和海景。（影片截圖）

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盧冠廷跟太太居於西貢斬竹灣的三層邨屋，面積約2,100呎，於89年購入自住至今。由於他患有化學敏感症，同時向來重視環保，因此就精心為家居設計成一所環保大屋。

▲ 大廳企滿十多人都不覺迫。（影片截圖）

多年前他曾受訪已公開家中內貌，熱愛環保的盧冠廷，家有自製有機肥料筒，日常把剩菜倒入，每日搞動滾筒，隔兩月就有肥田料可作耕種。

▲ 三層大屋，地下為起居客廳。（影片截圖）

患化學敏感症後專注環保

另外，盧冠廷又用過瀘器來隔淨食水的氯及氟成份，以保身體健康。同時他只穿不含農藥成份的有機綿衣服，家中睡房更曾有防幅射蚊帳，來隔開手提電話的幅射。

▲ 盧冠廷過去受訪曾展示過家中的太陽能發電板。（影片截圖）

盧冠廷除在外國搜羅環保產品，2000年並開辦一間環保產品店。另外他在家中開始安裝太陽能系統及造水系統，日常主要靠太陽能發電為家中電器如電燈、雪櫃和冷氣機供電，多年前受訪，他更曾表示因此幾乎不用交電費。

▲ 家中隨處可見樂器。（影片截圖）

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盧冠廷因當年做電影配樂，日以繼夜對著電腦，致患上化學敏感症。現時他在家中的錄音室，電腦都要套上一個魚缸，魚缸後面是開口，再加一部強力空氣清新機，以化解電腦釋放的化學物質。

▲ 因患有化學敏感症，盧冠廷在房間錄音室放了魚缸來釋放化學物質。（影片截圖）

盧冠廷家中的桌椅都是實木製作，因夠耐用不用經常替換，符合環保原則。今次在飯廳錄音，他更發現不少音響或音樂廳都是木製的，因為木反射出來的聲音較好，因此更令這次錄音過程十分完美。

▲ 家中其中一間錄音室。（影片截圖）

用6年時間克服閱讀障礙

盧冠廷自小患有閱讀障礙，他曾接受TOPick訪問，表示曾用了6年時間、每日8小時才能閱讀了所有關於音樂的書籍。「過程如盲人摸象，最後我發明了一套自己可以理解的音樂系統，用來解決所有工作上的問題，這成為我的生存之道，也能成為社會上所需要的技能。」

▲ 跟一班年青歌手在家中客廳合唱《突破自我》。（影片截圖）

曾患化學敏感的盧冠廷，同時也是一位環保達人，經營的綠色生活店出售有機食物和產品。在香港疫情肆虐下，他亦比平時加倍注意衛生：「凡是用手觸碰的錄音器材，即使未有疫情下，凡是用手觸的都要經常清毒，現在更加不能鬆懈。」

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▲ 盧冠廷太太詞人唐書琛，在丈夫錄音時每天煮美味菜式款客。（影片截圖）

戴口罩勤洗手已成大家每天日常，盧冠廷卻特別提醒別忽略一個生活細節。「可能全球都沒有人察覺，其實皮帶也是高污染物件，因我們多數如廁後，總是先扣皮帶才去洗手，可以想像是充滿細菌，所以切記要多加清毒。」