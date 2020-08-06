【食用安全】網民鹽水浸45分鐘西蘭花仍暗藏蟲蟲　專家教正確洗西蘭花除蟲

▲ 專家教正確洗西蘭花除蟲。

煮西蘭花前記得要清洗乾淨，因為西蘭花結構複雜，容易藏有昆蟲！有網民日前在Facebook分享自己浸泡西蘭花後見到很多蟲蟲的經歷，建議大家一定要清洗乾淨。

網民於Facebook群組中分享，指自己在百貨公司買了西蘭花，即使回家已用鹽水浸泡了45分鐘，但仍在西蘭花的內部見到很多啡色蟲蟲，呼籲大家「咩國家出品都好，大家要洗乾淨啲。」

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專家教清洗西蘭花除蟲

清洗西蘭花前，宜先將其切成細塊！香港有機生活社社長黃如榮接受TOPick訪問時提過，西蘭花及椰菜花等花蕾較小的蔬菜最好切成細塊後，再清洗。

城市花園酒店粵中菜廳行政總廚賴正成師傅則指，由於西蘭花體積較大，結構複雜，容易藏有幼蟲。建議清洗步驟如下：

先把西蘭花切成一小朵，把莖部切成小塊。

用水浸泡西蘭花，撒下1至2茶匙的鹽，大約需浸10分鐘，幼蟲便會自然走出來，浮於水面。

10分鐘後，可以把西蘭花撈起，倒走浸泡的鹽水。

浸泡鹽水後，西蘭花會留有鹹味，故須用水徹底沖洗一次，才開始烹煮。

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責任編輯：羅嘉欣