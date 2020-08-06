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【孕婦食譜】譚凱琪靚爆陀B肥肚不肥身　Zoie攻讀營養學每日炮製有營懷孕餐

親子 15:34 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

38歲譚凱琪（Zoie）6月底宣布懷孕喜訊，更攻讀營養學為自己和BB打算。

38歲譚凱琪（Zoie）6月底宣布懷孕喜訊，因疫情爆發乖乖留家專心養胎，一向重視食療保養的Zoie，更攻讀營養學為自己和BB打算。Zoie現每日忙於自家炮製三餐安胎，尤其重視每日要有豐富早餐，花很多心思作不同配搭，吸收各種營養。

Zoie最近上載的靚相沒有孕味。（譚凱琪fb圖片）

「一日之計在於晨！」譚凱琪連日來在社交平台上載孕期早餐，最近一則留言稱︰

每天睜開雙眼後，第一時間就是趕緊準備早餐，肚子餓得狠，不停地打著鼓，現在要這樣的早餐才感滿足到我。

譚凱琪於6月底宣布懷孕，自此深居簡出，專心煮飯安胎。（譚凱琪fb圖片）

豐盛早餐營養均衡

相片中可見，Zoie的自家製早餐非常豐盛，特別指出花了心思在洋蔥芝士奄列上，配以多款水果包括3色車厘茄、藍莓、奇異果、火龍果，色彩繽紛賣相吸引。

Zoie自家制的早餐色彩繽紛。（譚凱琪fb圖片）

Zoie曾提及自己的養生養顏心得，每朝起身先飲一大杯暖水，均衡飲食最重要，三餐之中以早餐為重，「吃個豐富的早餐，才有氣力應付繁忙的一天。」

Zoie好重視擺盤打卡！（譚凱琪fb圖片）

多菜少肉健康焗飯

昨晚（5日）她又為家人炮製了健康雜錦焗飯，奉行多菜少肉，先將飯放在底部，再依次逐層放上粟米、西蘭花、黃椒、蘿蔔、番茄、薯仔等，再配少量肉類，再放入焗爐烤焗即成。

雜錦焗飯非常足料。（譚凱琪fb圖片）

羽衣甘藍脆片小食

健康小食方面，Zoie亦分享了一款「羽衣甘藍脆片小食」（Kale Chips），Zoie大讚香脆可口有營養，製法如下︰

羽衣甘藍脆片小食香脆可口。（譚凱琪fb圖片）

1. 先將羽衣甘藍清洗好；
2. 把莖部拿走，再用廚房紙印乾；
3. 加入調味料（橄欖油、海鹽、薑粉、自製蒜粉），喜歡吃辣可加黑椒粉、辣粉更惹味；
4. 焗爐預熱140度，焗10分鐘；
5. 把轉盤180度扭轉，再用130度焗10分鐘即成。 

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責任編輯︰林綺玲

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