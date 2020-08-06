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【超市大搜查】Home Office留家抗疫狂吃零食易致肥　營養師推介較低卡健康零食

保健美顏 17:34 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Home Office留家抗疫狂吃零食易致肥，營養師推介較低卡健康零食。

新冠肺炎疫情持續，市民都減少外出，留在家中抗疫，少不免會經常吃零食，容易墮入致肥陷阱。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心資深營養師黄麗寶（April）於Facebook專頁「健營生活.關心你的營養師」推介了較低卡和健康的零食。

April推介幾款相對低卡零食：

食物名稱 相等營養 選購地點
De La Lita 全麥脆片（煙燻燒烤味/酸忌廉洋蔥味/泰式生菜包味） 1小包=1.5份五穀+0.5份脂肪 惠康、Market Place、HKTV Mall
De La Lita 全麥脆片（原味/咖喱蟹味） 1小包=1.5份五穀+1份脂肪 惠康、Market Place、HKTV Mall
Misura 意大利餅（六穀脆餅/無添加糖麥香脆餅/高纖全麥餅） 1/6包=1份五穀+0.5份脂肪 惠康、Market Place、HKTV Mall
180 degrees 燕麥餅乾（鷹嘴豆味） 1/6盒=0.5份五穀+1份脂肪 惠康、Market Place
Indie Bay 脆餅（煙燻燒烤味/芝士味/胡椒味/岩鹽味） 1包=1份五穀 惠康、Market Place
雀巢Fitness 高纖脆片（芝士味/番茄香草味/蜂蜜芥末醬味） 1包=1.5份五穀+0.5份脂肪 惠康、百佳、Market Place、7-11便利店、OK便利店、HKTV Mall

不過，值得留意的是，市面上不少零食都含有反式脂肪，反式脂肪屬於不飽和脂肪，主要來自以氫化植物油為材料或用氫化植物油烹調的煎炸和烘培食品。牛和羊的奶和脂肪及其製品 ( 例如全脂牛奶及牛油 ) 含有小量天然的反式脂肪。

根據食物安全中心資料，反式脂肪會增加人體內低密度脂蛋白膽固醇（即「壞」膽固醇），同時又會減少高密度脂蛋白膽固醇（即「好」膽固醇），除了可導致肥胖，更會增加患心臟病的風險，因此選擇零食時，亦應留意脂肪含量。

Nutri-Pro營養師曾美慧（Amy）早前亦推介了10款低卡健康零食，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：沈佩珊

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