【牛油果核】TVB節目實測飲牛油果核茶減肥　中醫拆解效用：牛油果全身是寶

▲ TVB節目實測飲牛油果核茶減肥。

減肥期間食牛油果記得別丟棄牛油果核，因為牛油果核其實也十分有益！日本就有節目讓藝人實測飲牛油果核茶減肥，結果2星期內減了17磅。TVB也為此實測效果，並請來中醫及西醫解說牛油果的效用。

日本節目《解決！ナイナイアンサー》曾請搞笑女星吉田有里實測，每日飯後飲用1杯牛油果核茶，結果2星期後，她成功減去8公斤，即約17磅，腰圍也從113cm減至105cm。

牛油果核茶製作方法：

1.將果核切成1cm厚的薄片（小心滑手）

2.放入水中，煮30分鐘

營養師望月理惠子於節目上解釋，牛油果核含有豐富的水溶性膳食纖維，容易令人產生飽腹感，有效減低食量與熱量攝取。吉田有里亦指，飲用牛油果核茶後排便順暢，有效抑制食慾，所以零食也食少了。

TVB節目《X偏方全民拆解》也就此進行實測，請了主持杜穎珊連續1星期飲牛油果核茶，不過減肥效果並不明顯，本來47.5公斤的主持，連續飲用7日後，只減了0.8公斤，即只輕了1磅。

為什麼功效差異甚大？註冊中醫黃景昕解釋，牛油果核茶比較適合中央肥胖、代謝較慢、氣滯型肥胖的人士飲用。而註冊西醫麥皚淇則指，減肥效果其實主要因為多喝了水。

不過，牛油果的確充滿營養，麥醫生指據美國賓夕法尼亞州大學2013年一篇文獻指，牛油果核在動物研究上發現可改善高血壓、高血糖及高膽固醇。另有試管實驗證實，果核可抗炎及抗菌，但暫未有人體實驗報告。黃醫師也指：「牛油果全身是寶」。

注意以下人士不適合飲用：

腎病

血糖低

血壓低

心臟病

服用薄血丸

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責任編輯：羅嘉欣