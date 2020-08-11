【明星扮靚】楊柳青分享性感低胸泳衣照　Wiyona靠4招塑造Fit爆身型【多圖】

▲ 楊柳青的水著照哂出Fit爆身型。

楊柳青一向熱衷運動，有Fit爆好身型的她亦毫不吝嗇，不時分享誘人泳衣照派福利。昨日（8月10日），楊柳青又貼出一張穿上DeepV黑色泳衣照，豐滿纖腰身型若隱若現，吸近3000Likes，網民都大讚楊柳青身材好到爆！

楊柳青上載此索爆水著照事因香港受疫情影響健身室等地需暫停營業，連外出做運動都規定一定要戴口罩，楊柳青早在本月初就貼出舊泳衣相寫道：「好想去旅行，好想做運動，好想疫症快啲完！」

到昨日，她又要貼出另一輯泳衣照，穿上黑色連身Deep V泳衣的她可謂盡展豐滿身型，吸引大批網民留言表示心心眼。

【她她她的少女時代】阿田23吋纖腰硬撼J2人妻女神 田蕊妮梁芷珮塑身有秘訣【內附詳情】

▲ 楊柳青的水著照非常吸引。（Instagram圖片）

▲ 楊柳青大派福利。（Facebook圖片）

▲ 楊柳青的水著照非常吸引。（Instagram圖片）

楊柳青能夠有如此Fit爆身型，全靠她熱愛運動及健身的習慣。她曾接受TOPick訪問透露雖然身高165cm，但她的體重只有45kg，難怪身型Fit爆！

▲ 楊柳青的水著照非常吸引。（Instagram圖片）

【塑身有法】李君妍分享「急救修身」心得 兩招簡單動作招改善腹部線條【有片】

楊柳青分享運動及飲食心得

她又表示以下4款動作，可用作鍛鍊腹部和臀部。每個動作做15下，重複做3-4次，4個動作為一組，做3-4組。

1. Left Lying Clams

▲ Left Lying Clams。（經濟日報圖片）

2. Hip Exercises

▲ Hip Exercises。（經濟日報圖片）

3. Donkey Kick

▲ Donkey Kick。（經濟日報圖片）

4. Side Hip Openers (fire hydrants)

▲ Side Hip Openers (fire hydrants)。（經濟日報圖片）

【大馬女神】林宣妤曾患暴食症食完即扣喉 Serene靠做運動走出陰霾

她亦分享自己的健康餐單：

早餐：雜果乳酪、麥片或燕麥三文治

午餐：少量澱粉質、肉類

晚餐：蔬菜、海鮮類（魚、蝦、蟹）或雞肉

▲ 楊柳青。（Instagram圖片）

她表示：「現時所有食物都以低糖、低鹽、低卡路里和少澱粉質為主，多吃水果和蔬菜，又只吃無糖乳酪、無糖豆漿和麥包，一律戒掉煎炸物、零食與甜品。若真的想吃小食，會烚枝豆作零食。」

▲ 楊柳青的水著照非常吸引。（Instagram圖片）

▲ 楊柳青盡展充滿活力的性感。（Facebook圖片）