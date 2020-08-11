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【疫境有情】善心燒味店定期向長者派飯　肥媽贊助100個飯盒為「老友記」送暖

娛樂 17:19 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

肥媽以行動支持燒味店派飯予長者。

疫情下不少藝人也向長者及有需要人士送暖！位處灣仔由三姊弟經營的燒味店，由去年5月開始定期派免費飯盒予長者，在疫情爆發後，亦有向長者者派防疫用品。

在今日（8月11日）中午該店於社交平台公布，肥媽贊助100個飯盒送給長者們，而店鋪更十分窩心，為免長者排隊，安排他們進入店內，免費帶飯盒回家享用。

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千樂燒味餐室於今日公佈肥媽送飯盒的消息。

「千樂燒味餐室」於facebook專頁發帖文寫道：「肥媽今日捐出100個飯盒，請老友記直接入內領取，不用排隊，天祐善心人。」

其實肥媽近年很關心社會大眾，今年3月跟拍檔陸浩明於大埔向街坊派發口罩，當時他於社交平台說：「以行動去幫助更多有需要的人。」

【良心小店】灣仔燒味店每周義贈長者飯盒　善心老闆娘：賺少些但很開心

肥媽於疫情下為長者送暖。

良心燒味店

於去年開業的「千樂燒味餐室」由三姊弟一起經營，老闆娘霏霏充滿善心，在新冠肺炎肆虐下，她早已與好友籌集口罩派發給有需要人士。

至於派飯的原因，霏霏曾接受TOPick訪問表示開業時有朋友問她是否有興趣義贈飯盒，跟弟弟及員工商量過後就決定一試。

燒味店由三姊弟經營。（經濟日報圖片）

由去年5月尾起，燒味店逢星期六免費派100個飯盒予65歲以上的老友記，並會清清楚楚列出捐贈者的名字。

霏霏更謂，聽到長者多謝他們，甚至讚燒味飯美味會很窩心，再者看到很多善心人的舉動也很感動。

她當時說：「其實香港人仍有愛，很多善心人知道我們派飯，也說要捐錢贊助，令我們的派飯行動得以繼續下去。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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