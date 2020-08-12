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【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰　Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】

娛樂 13:18 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

勤做計動的連詩雅給大家運動後的溫馨提示。

TVB早前播放的劇集《那些我愛過的人》，飾婦產科醫生方書文的連詩雅（Shiga）迅速入屋，人氣急升！向來以長腿見稱的連詩雅擁有纖瘦身材，Shiga勤做運動之餘，也不忘給予大家留家運動溫馨提示。

Shiga於社交平台發新帖文，一身運動造型的她大晒纖瘦身材。

【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身　Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

連詩雅發帖文給大家溫馨提示。（連詩雅IG圖片）

連詩雅貼近照。（連詩雅IG圖片）

連詩雅分享運動心得

她並寫道：

𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙖𝙮 𝙍𝙞𝙜𝙝𝙩
𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 𝙍𝙤𝙪𝙩𝙞𝙣𝙚
做完運動記得拉筋！
多喝水

Shiga曾指自己的體重最高峰時約為120磅，現時一直維持在105磅左右，是因為勤做運動而令身材有極好的線條。

連詩雅不忘運動後多喝水。（連詩雅IG圖片）

連詩雅留家抗疫做運動。（連詩雅IG圖片）

Shiga靠跑步健身

她平時會做不同的運動保持好身材，最常跑步及健身時做高強求間歇訓練及循環訓練。

Shiga指，間歇訓練及循環訓練有助心跳加速，令脂肪燃燒得更多。

【那些我愛過的人】連詩雅長期維持22吋蛇腰　Shiga持久食減肥餐靠一個秘訣【多圖

一身泳裝打扮的連詩雅大晒美好身段。（連詩雅IG圖片）

連詩雅不時向粉絲大派福利。（連詩雅IG圖片）

連詩雅常貼泳裝照。（連詩雅IG圖片）

連詩雅Fit爆。（連詩雅IG圖片）

連詩雅熱愛到戶外。（連詩雅IG圖片）

分享西柚減肥法

近日留家抗疫期間，Shiga也堅持多做運動，可見她為保持好身材下了不少苦功。

除了注重運動外，Shiga也會配合健康的飲食餐單，以保美好身段。

她曾透過西柚減肥法於10天內減去11磅，並分享以西柚入饌的減肥餐單。

【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身　Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

連詩雅不時發性感照。（連詩雅IG圖片）

連詩雅有長腿女神之稱。（連詩雅IG圖片）

連詩雅擁有一雙修長美腿。（連詩雅IG圖片）

「宅男女神」連詩雅。（連詩雅IG圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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