【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰 Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】
TVB早前播放的劇集《那些我愛過的人》，飾婦產科醫生方書文的連詩雅（Shiga）迅速入屋，人氣急升！向來以長腿見稱的連詩雅擁有纖瘦身材，Shiga勤做運動之餘，也不忘給予大家留家運動溫馨提示。
Shiga於社交平台發新帖文，一身運動造型的她大晒纖瘦身材。
【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身 Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】
連詩雅分享運動心得
她並寫道：
𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙖𝙮 𝙍𝙞𝙜𝙝𝙩
𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 𝙍𝙤𝙪𝙩𝙞𝙣𝙚
做完運動記得拉筋！
多喝水
Shiga曾指自己的體重最高峰時約為120磅，現時一直維持在105磅左右，是因為勤做運動而令身材有極好的線條。
Shiga靠跑步健身
她平時會做不同的運動保持好身材，最常跑步及健身時做高強求間歇訓練及循環訓練。
Shiga指，間歇訓練及循環訓練有助心跳加速，令脂肪燃燒得更多。
【那些我愛過的人】連詩雅長期維持22吋蛇腰 Shiga持久食減肥餐靠一個秘訣【多圖
分享西柚減肥法
近日留家抗疫期間，Shiga也堅持多做運動，可見她為保持好身材下了不少苦功。
除了注重運動外，Shiga也會配合健康的飲食餐單，以保美好身段。
她曾透過西柚減肥法於10天內減去11磅，並分享以西柚入饌的減肥餐單。
【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身 Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】
撰文 : TOPick柴犬出動