【Burn Out】Anson Lo新歌令花姐獻出第一次　首次單戀網上示愛以失敗告終【有片】

▲ Anson Lo新歌《Burn Out》借蠟燭形容一段燃燒殆盡的感情。（湯炳強 攝）

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）第二首個人單曲《Burn Out》MV面世，Anson Lo以中文版R&B跳唱風格，唱出分手後仍掛念另一半的感情。是次MV經理人花姐更獻出特別的第一次。

解放胸肌奪花姐第一次

Anson Lo為了MV挑戰新尺度，他表示：「會穿緊身一點的襯衫，也會開多一兩粒鈕扣，也會有些尷尬。」

早前MIRROR拍攝新歌MV，部分成員需穿上白色絲質恤衫，當時Anson Lo更提倡以遮瑕膏防走光，時隔一個月，Anson Lo已經鑽研出新方法：「今次威了，我不需要用遮瑕膏，因為上次用遮瑕膏是失敗的，花姐告訴我遮瑕膏是遮不到立體。」

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▲ 《Burn Out》Anson Lo騷胸肌。

Anson Lo更出動花姐為自己的MV獻上特別的第一次：「今次出花姐幫我買乳貼，哈哈哈，這個行為也是花姐的處女作，可以給予她掌聲鼓勵。」

Anson Lo回憶，自己第一次認識花姐時，她正眼也沒看過自己，沒想到兩年之後，花姐竟然幫自己買乳貼，談及如何收服花姐，Anson Lo自信的表示：「加入Mirror便可以『搞掂』花姐，Mirror是花姐最大的天敵。」

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Anson Lo單戀故事

談及戀愛話題時，Anson Lo認為失戀便會聽《Burn Out》，因為真的很適合這個主題「我愛的人不愛我」，當問到Anson Lo單戀的經驗時，他以唏噓的聲線表示：「有誰沒試過單戀？」

▲ Anson Lo為了MV挑戰新尺度。（湯炳強 攝）

Anson Lo不禁回憶自己的單戀的日子：「大約中三、中四參加家政學會，我喜歡上一個女生，可惜我們不同班，所以我在Qooza示愛，但又不知道她有沒有意會，最後我問她的朋友才知道她根本不知道發生什麼事，甚至已經有男朋友，當下很傷心。」

Anson Lo的人生低谷

前些日子，Anson Lo的愛犬Roxy過身，令Anson Lo陷入人生低谷，他形容當時全家人都處於崩潰狀態：「以前吃飯的時候，Roxy很喜歡跳上我們大腿找東西吃，當牠離開後，我和家人吃飯都不會說話，因為大家都會想起Roxy，那段時間真的很難熬，但再難熬的日子也會過去，我知道Roxy也希望我們過得好。」

過了一年左右，家人才決定領養一隻新成員：「新成員是Amber，現在大家都很專注照顧牠， 大家都很開心，家庭又再注入活力般。」

▲ Anson Lo家庭新成員Amber。（取自Anson Lo IG）

說到Amber，Anson Lo的眼神像盛開的花朵，擁有源源不斷的話題：「現在的Amber不及Roxy活躍，是戇居路線，牠不太會跳，叫牠做什麼也可以，看得出牠不太思考，像小朋友。而Amber是有「倒及牙」，加上長大，牠的牙也愈來愈大隻，有時會插入鼻子，十分搞笑。」

看似笨拙的Amber在街坊之間人氣高企，每次Anson Lo帶牠外出也會有人會主動請牠吃東西。

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