【靚媽合唱團】鍾嘉欣+胡杏兒合唱《幸而》　嘉欣與杏兒友情常在：回憶湧上心頭

上月由溫哥華返港為TVB拍重頭劇《兒童醫院》的靚媽鍾嘉欣,卻在開拍不久遇上香港疫情再爆發,工作再次放緩。今日,她就在社交平台上載一段與另一位靚媽胡杏兒合唱經典劇集歌《幸而》的影片,並分享二人的相識經過。

鍾嘉欣、胡杏兒與楊怡、陳法拉及徐子珊同為TVB 2010年代的五大花旦,當時拍劇二人都穩坐女一位置,變相少有同劇同場的機會,但亦無阻二人成為好朋友。

▲ 鍾嘉欣與胡杏兒同為TVB 2010年代的當家花旦。(Instagram圖片)

鍾嘉欣表示:

It was a beautiful day spending some quality time with a dear friend I’ve met back in 2006. We were newbies in the the singing industry. Her first song was 《幸而》while mine was《發誓》in the album 金牌女兒紅.

《幸而》is my favourite song out of the entire album by the way. After, in 2008 we really became singers and then collaborated in 耀舞長安 in 2011, which kickstarted our friendship.

Here’s a little something for you guys. It feels really cool for me to be in HK again singing my good friends song with her. Memories flow and I’m thankful for the relationship we still have.