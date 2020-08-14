【減肥大作戰】日本節目實測大熱內臟體操　2星期腰圍減8.6cm擊退肚腩

▲ 日本節目實測大熱內臟體操，2星期腰圍減8.6cm擊退肚腩。

新冠肺炎疫情持續，不少人在家工作抗疫，長期久坐對著電腦、煲劇或打機，少了外出做運動，難免會發胖。最近有日本節目推介一套減肥體操，有助锻練內臟，促進新陳代謝，從而燃燒脂肪，節目組找來嘉賓實測，2星期腰圍激減8.6cm，擊退肚腩，效果十分驚人。

日本電視台節目《世界一受けたい授業》邀請了運動健身達人Gettaman傳授減肥大法，他指出新陳代謝對減肥十分重要，但不少人有內臟疲勞的問題，導致代謝率減慢。為此，他分享了一套體操，有助強化內臟，維持正常運作，以促進新陳代謝，達到燃燒脂肪的目的，每日只需5分鐘做3組動作，不用限制飲食，就可減走贅肉。

3組內臟體操動作

1.訓練骨盆：

雙腿交叉站立，這可為肛門施加壓力，刺激支撐內臟的骨盆底肌肉

雙手向前伸，手掌向外，手背貼著

收腹，有助刺激腹肌最內層的腹橫肌，把內臟調整至正常的位置

慢慢蹲下，手掌朝上，收緊腋下，手肘盡量向後伸，大腿與地下保持平行

然後吸氣，回復基本姿勢

做完5次後，換腳交叉站立再做5次

2.鍛鍊背部

先交叉雙腿，再交叉雙手

保持姿勢，將雙手向上伸至頭頂

雙手向身後伸展，繞一圈然後放下

然後一邊吸氣，一邊將手繞回身前，回復最初姿勢

重覆5次，然後換另一邊手腳再做5次

這組動作可鍛鍊肩胛骨肌肉，適合駝背和肩膊或頸部僵硬的人

3.軀幹訓練

左腳向前跨一大步，膝頭彎曲企好

左手放在左腳上，右手垂下，手心向外，腹部用力

右手向身後划一圈，然後回復最初姿勢

做完5次後，換另一邊再做5次

節目組請來一位女嘉賓，實測每日做以上3組體操，經過2個星期後，體重由原本58.8公斤，減至56.4公斤，足足輕了2.4公斤，腰圍亦由原本的85.7厘米減至77厘米，即減了8.7厘米，效果相當顯著。

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責任編輯：羅嘉欣