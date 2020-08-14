【新冠肺炎】8月14日本港新增48宗確診深水埗最多　北角富澤花園沙田第一城愉景灣均上榜(一文看清最新確診大廈名單)

▲ 8月14日本港新增48宗新冠肺炎確診個案，46宗屬本地感染。湯炳強攝

8月14日本港新增48宗新冠肺炎確診個案，46宗屬本地感染。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，包括北角富澤花園、沙田第一城、葵涌雍雅軒、元朗翹翠峰、愉景灣庭安閣、屯門龍珠島花園等，均有住客中招。

深水埗區新增確診人數最多，單日增加8宗個案；其次為油尖旺、葵青及元朗區，各佔5宗。黃大仙區新增4宗確診，3宗來自早前嚴重爆疫的慈雲山。

東區(1)

北角富澤花園富達閣——53男，8月7日發病，第4341宗

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南區(2)

鴨脷洲利東邨東興樓——53男，8月12日發病，第4333宗

薄扶林華富（一）邨華明樓——45男，8月7日發病，第4336宗

黃大仙(4)

黃大仙竹園北邨柏園樓；黃大仙沙田坳邨順田樓——11女，無病徵本地關連個案，第4323宗

慈雲山慈樂邨樂安樓——59男，8月10日發病，第4330宗

慈雲山慈正邨正康樓——40男，8月10日發病，第4352宗

慈雲山慈正邨正康樓——3男，無病徵本地關連個案，第4353宗

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九龍城(3)

紅磡紅磡邨紅暉樓——62男，無病徵本地關連個案，第4317宗

紅磡隆基大樓A座——23男，8月12日發病，第4344宗

紅磡隆基大樓A座——67女，8月11日發病，第4345宗

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深水埗(8)

石硤尾白田邨翠田樓——61女，8月11日發病，第4319宗

長沙灣蘇屋邨海棠樓——16男，無病徵本地關連個案，第4320宗

長沙灣蘇屋邨海棠樓——38女，無病徵本地關連個案，第4321宗

長沙灣蘇屋邨海棠樓——12男，無病徵本地關連個案，第4322宗

深水埗正輝大樓——51男，無病徵本地關連個案，第4324宗

深水埗富昌邨富誠樓——63男，8月7日發病，第4327宗

深水埗金輝樓——56女，8月11日發病，第4328宗

深水埗南灣大廈；粉嶺和合石村——61女，無病徵本地關連個案，第4342宗

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油尖旺(5)

旺角華新大廈——58女，8月6日發病，第4329宗

旺角友誠大廈——65女，無病徵本地關連個案，第4348宗

旺角友誠大廈——1女，無病徵本地關連個案，第4350宗

旺角友誠大廈——2男，無病徵本地關連個案，第4351宗

旺角翠園大樓1期——50女，無病徵本地關連個案，第4349宗

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沙田(2)

沙田桂地新村——26男，8月11日發病，第4332宗

沙田沙田第一城4期38座——22女，無病徵本地關連個案，第4346宗

大埔(1)

大埔富善邨善翠樓——38女，8月3日發病，第4316宗

北區(1)

上水彩蒲苑彩顏閣——64女，8月8日發病，第4358宗

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葵青(5)

葵涌雍雅軒1座——13女，無病徵本地關連個案，第4315宗

青衣長康邨康貴樓——59女，無病徵本地關連個案，第4325宗

葵涌葵涌邨雅葵樓——1男，無病徵本地關連個案，第4326宗

葵涌安蔭邨耀蔭樓——78男，8月8日發病，第4331宗

葵涌石蔭東邨蔭興樓——39男，7月30日發病，第4357宗

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荃灣(2)

荃灣大窩口邨富賢樓——59男，無病徵本地關連個案，第4343宗

荃灣享和街——41女，8月12日發病，第4347宗

元朗(5)

元朗翹翠峰6座——33男，8月11日發病，第4334宗

元朗朗屏邨賀屏樓——66女，8月4日發病，第4337宗

元朗朗屏邨鳳屏樓——35女，無病徵本地關連個案，第4354宗

元朗朗屏邨鳳屏樓——32女，無病徵本地關連個案，第4355宗

元朗洪福邨洪盛樓——15男，8月11日發病，第4359宗

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屯門(2)

屯門龍珠島花園9座——55女，7月中發病，第4335宗

屯門田景邨田裕樓——62女，8月9日發病，第4339宗

離島(2)

長洲金銀灣金豪閣——47男，7月31日發病，第4318宗

大嶼山愉景灣4期蘅峰蘅安徑庭安閣——51男，8月11日發病，第4338宗

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責任編輯 李志強