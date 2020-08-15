【戀情曝光】陳家樂連詩雅Outlet蜜會斷正　情不自禁手拖手Sweet到爆

▲ 陳家樂與連詩雅戀情曝光。

今年6月初，陳家樂被爆夜訪連詩雅香閨，傳出拍拖消息，不過兩位當事人為保護愛情幼苗都未有承認戀情。但今日（8月15日）再有傳媒踢爆二人相戀，並拍得陳家樂與連詩雅拖手行街斷正，戀情正式曝光。

陳家樂與連詩雅同為上位期演員，為避免戀情見光死，所以拍拖以來一直非常低調。據報指，二人走到偏僻的工廈行Outlet，雖然警覺性非常高，多數前後腳出入，及隔很大段距離行街。

▲ 陳家樂與連詩雅被爆手拖手行Outlet。（網上圖片）

【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身 Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

逛Outlet曝光戀情

不過，情到濃時，陳家樂與連詩雅就忍不住拖手，終令戀情曝光。二人在Outlet逗留一段時間後，發現被跟蹤，便急急從後樓梯離開。

其實早於6月時，陳家樂已被目擊夜訪女方香閨，即使當時未正式拍拖，但都顯見二人感情已突飛猛進。之後，連詩雅忙於為電視劇宣傳，雖然例牌否認戀情，但就被拍到晚上在超市購物返家，疑與男友密會。

去年韓國拍節目定情

現在就重溫一下陳家樂與連詩雅由相識到相戀的時間線！

連詩雅和陳家樂去年曾合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》，二人事前雖不認識，但在韓國濟州拍攝期間，連詩雅跟陳家樂因年紀相近，又喜愛戶外運動，故十分投契，互有好感。

▲ 陳家樂與連詩雅於去年為TVB拍節目而相識。（網上圖片）

【2020賀歲片】陳家樂挑戰做《我的筍盤男友》 李靖筠揀伴侶嚮往踏實愛情

不過，當時連詩雅正跟有錢男友徐浩拍拖，而陳家樂也跟緋聞女友陳瀅過往甚密，故與女方完成旅遊特輯後便沒聯絡。

今年，連詩雅向傳媒稱已分手，有指二人在結婚上未達共識，致無法再一起，她為此更失落了一段時間。

恰巧陳家樂因工作繁忙關係，跟陳瀅也少見面，感情漸淡，年初陳家樂為英皇拍攝網上節目，邀了連詩雅做嘉賓，二人重遇後更見投契，情愫漸生，有指家樂之後主動相約她出街。

不過，剛走出情傷的連詩雅，不想戀情高調，二人共識發展地下情，而陳家樂在電影發展亦不俗，擔心公開戀情影響形象，故也協議低調處理感情。

二人一直合力保護愛的幼苗，雖然現時戀情曝光，但也是值得恭喜的喜事！