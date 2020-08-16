【新冠肺炎】消息：今日新增約75宗確診個案

▲ 消息指，今日新增約75宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，消息指本港今日（16日）新增約75宗確診個案。

本港昨（15日）新增新增46宗確診個案，包括7宗輸入個案，以及39宗本地感染病例，其中12宗源頭不明，至今本港個案累計4,407宗，包括一宗疑似個案。

昨日新增的確診個案中，以觀塘區最多，詳情即看：【新冠肺炎】8月15日新增46宗確診觀塘區最多 堅尼地城同興樓九龍塘雅士花園馬鞍山迎濤灣上榜(一文看清最新確診者大廈名單)

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩