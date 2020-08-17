【鄧炳強專訪】鄧炳強︰港區國安法具震懾力　不少人「忽然變臉」

▲ 警務處處長鄧炳強接受本報專訪時表示，國安法所列職責清晰，警方工作也更加透明。（林宇翔攝）

港區國安法生效逾一個半月。警務處處長鄧炳強接受本報專訪，指國安法具震懾力，有法律界人士改口稱「港獨無前途」，「萬人之上」的前高官突然退休，社會暴力事件也正在減少。

然而國安法也帶來震盪，鄧炳強在內的政府高官，被美國制裁。鄧炳強稱至今僅被局部暫停銀行服務，雖感不便，但對比維護國家安全，這顯然微不足道；又指制裁無影響到警隊跟國際刑警的合作關係。

警方上周採取執法行動，部署警力逾200人，壹傳媒黎智英、前香港眾志周庭等6人，涉違國安法被捕。鄧炳強數天後接受專訪，為行動解畫。他稱警方從不刻意高調執法，出動警力主要考慮行動需要，包括執法地方面積，如何控制場面等。他指不論疑人是傳媒大老細，還是甚麼背景，違法就要拘捕，警方就要去檢取證據。他無正面回應各疑人干犯何罪，指案件仍在調查，不便透露；日後到了檢控階段，情況會更清楚。

職責清晰 警工作更透明

港區國安法7月1日生效，鄧炳強認為法律條文清晰，釐清警隊權責；警隊跟港區國安委，以及國家安全公署之間的關係，法例也寫得清楚。跟港英年代「政治部」相比，當日部門透明度低、工作欠清晰，無法例制衡。他認為現在國安法所列職責清晰，警方工作也更加透明。

國安法生效前後，鄧炳強不具名指出很多人「嘴臉忽然變晒」。「以前有人在法律界享崇高地位，數月前被捕，說能夠跟青年一起被捕感驕傲；但國安法出台前，卻說港獨無前途，不應訴諸暴力。又有前高官，『一人之下萬人之上』，曾稱要跟暴徒抗爭。但國安法出台前，卻說退休。」他又稱以前有人宣稱要守護香港，現在卻已往外國逃走，乞憐他國收留。種種現象，加上社會暴力事件、顛覆國家政權行為也明顯減少，顯示法律有震懾力。

斥別國用黑幫手法打壓

面對美國財政部月初宣布，制裁鄧炳強在內11名內地及港府官員。鄧炳強抨擊別國基於政治原因，「要用黑幫手法將我打壓，把我制裁。」他透露銀行服務局部受影響，但這些生活不便，相對維護國安來說，只是微不足道。他強調警隊正面對「國家級的威嚇手段」，旨在恐嚇警方不執行維護國安任務，他反駁這些手段不會嚇怕警隊，強調其使命就是維護國安。

停移交協議 違法者得益

鄧炳強承認制裁生效後，部分國家宣稱不賣物資予警隊，也中斷部分國家層面的訓練活動，但對警隊整體影響相對輕微。至於有國家暫停逃犯移交協議，他認為最終得益的只有違法者，日後逃犯從別國抵港而未能引渡，或令香港淪為「逃犯天堂」。不過他強調，制裁不影響警方與國際刑警合作，包括查案及情報交流等協作。

鄧炳強接任處長約10個月，經歷反修例風波及國安法等爭議。他稱見到同袍工作熱誠，查案鍥而不捨，都令他動容；而相對上任初期的社會氣氛，他形容現時市面相對平靜，顯示「止暴制亂」有成果，但要時刻提防四大治安危機。

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記者：蘇文軒、吳卓峰