【鄧炳強專訪】受一套電視劇影響　鄧炳強服務警隊33載

▲ 警務處處長鄧炳強當年因一套電視劇，確立成為警察的信念。（林宇翔攝）

服務警隊33年的警務處處長鄧炳強，似乎與戲劇有不解之緣，因一套電視劇確立成為警察的信念，讀大學時又曾拍戲賺外快。而投身警隊多年，對曾任職有組織罪案及三合會調查科（O記）曾感到十分榮幸；談到其管理哲學，他謙稱是以務實的態度，採取清晰目標達到止暴制亂的效果。

回想當初立志當上警員，鄧炳強坦言與其個人成長經歷有關，自小居於警署附近，每天看着警員來來回回，耳濡目染下促使他希望加入警隊除暴安良；至中學時期又看過電視劇《獵鷹》，令他感歎「做警察有意義又好有型」。至於為何會在大學選擇修讀社工系，他解釋自己喜歡服務社會及從事對人的工作，因此求學時期又參與兼職，例如特約演員，認為有助擴闊視野。

▲ 鄧炳強在大學選擇修讀社工系，他解釋自己喜歡服務社會及從事對人的工作。（鄧炳強提供圖片）

但他始終心繫警隊，故畢業後毫不猶豫投考警隊，成為見習督察，直至33年後更攀上處長一職，成為警隊「一哥」。亦因電視劇的緣故，令他投身警隊後最希望加入O記，亦有幸在該部門工作數年，他笑言「可能由細到大睇好多戲都係講緊O記」，對此亦感到高興及榮幸。

提到其管治理念，鄧炳強不諱言他去年11月上任初期，社會仍處於紛亂的局面、暴力事件頻生，惟有以務實態度，制定出清晰目標管治警隊。他舉例，上任後多次強調要止暴制亂，採取剛柔並濟的措施，面對暴力、縱火等不能接受行為，警方即時採取果斷行動制止，「你犯法我一定會拉、一定會付出代價」。

另外，大學聯招上周放榜，鄧炳強祝賀成績理想的學生能入讀心儀學科，發展自己興趣；又寄語成績未如理想的學生切勿氣餒，「社會非一個考試決定一切，做人要努力珍惜任何機會」。

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記者：蘇文軒、吳卓峰