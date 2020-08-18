【新冠肺炎】8月17日新增31宗本地感染 九龍灣德福花園大圍薈蕎元朗采葉庭上榜(一文看清最新確診大廈名單)
社會 01:36 2020/08/18
本港8月17日新增44宗確診個案，31宗為本地感染。衞生防護中心公布新增確診者居住大廈名單，九龍灣德福花園、大圍薈蕎、元朗采葉庭、翹翠峰、蝶翠峰、愉景灣庭安閣均上榜。
31宗本地個案數目，回落至過去一個月低位，將軍澳、慈雲山等地區再次零確診。最多新增個案為元朗區5宗、其次為深水埗4宗，觀塘、北區、屯門及葵青則各有3宗。
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全港新增確診個案居住大廈名單：
中西區(1)
- 堅尼地城同興樓——80女，8月15日發病，第4503宗
東區(1)
- 柴灣富欣花園5座——57男，8月9日發病，第4493宗
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觀塘(3)
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——40男，8月15日發病，第4491宗
- 九龍灣德福花園C1座——41女，8月2日發病，第4522宗
- 油塘高翔苑高安閣——67男，8月13日發病，第4524宗
黃大仙(1)
- 黃大仙竹園北邨柏園樓——88女，8月4日發病，第4502宗
九龍城(2)
- 土瓜灣美善同道99號——71女，8月13日發病，第4497宗
- 何文田愛民邨建民樓——71男，無病徵本地關連個案，第4513宗
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油尖旺(1)
- 旺角長興大廈——36女，無病徵本地關連個案，第4482宗
深水埗(4)
- 長沙灣義華大廈——44女，8月10日發病，第4498宗
- 長沙灣義華大廈——8女，8月8日發病，第4499宗
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——9男，無病徵本地關連個案，第4523宗
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——15女，無病徵本地關連個案，第4525宗
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沙田(1)
- 大圍薈蕎——33女，8月10日發病，第4505宗
北區(3)
- 上水河上鄉——35女，8月13日發病，第4494宗
- 上水河上鄉——65女，8月13日發病，第4501宗
- 上水河上鄉——46女，無病徵本地個案，第4520宗
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元朗(5)
- 元朗采葉庭7座——53男，8月10日發病，第4492宗
- 天水圍天逸邨逸池樓——55女，8月10日發病，第4496宗
- 天水圍天悅邨悅榮樓——52女，無病徵本地關連個案，第4510宗
- 元朗翹翠峰6座——34男，無病徵本地關連個案，第4512宗
- 元朗蝶翠峰12座——37女，8月8日發病，第4521宗
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屯門(3)
- 屯門山景邨景貴樓——76女，8月8日發病，第4500宗
- 屯門田景邨田裕樓——73男，無病徵本地關連個案，第4514宗
- 屯門寶塘下村——54男，無病徵本地關連個案，第4517宗
葵青(3)
- 葵涌荔欣苑荔影閣——23男，8月14日發病，第4495宗
- 青衣長安邨安潮樓——37男，8月15日發病，第4504宗
- 葵涌石蔭東邨蔭興樓——68男，無病徵本地關連個案，第4519宗
離島(1)
- 愉景灣4期蘅峰蘅安徑庭安閣——54女，8月14日發病，第4515宗
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責任編輯 李志強