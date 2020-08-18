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【新冠肺炎】8月17日新增31宗本地感染　九龍灣德福花園大圍薈蕎元朗采葉庭上榜(一文看清最新確診大廈名單)

社會 01:36 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

8月17日香港新增31宗本地確診個案。陳永康攝

本港8月17日新增44宗確診個案，31宗為本地感染。衞生防護中心公布新增確診者居住大廈名單，九龍灣德福花園、大圍薈蕎、元朗采葉庭、翹翠峰、蝶翠峰、愉景灣庭安閣均上榜。

31宗本地個案數目，回落至過去一個月低位，將軍澳、慈雲山等地區再次零確診。最多新增個案為元朗區5宗、其次為深水埗4宗，觀塘、北區、屯門及葵青則各有3宗。

【新冠肺炎】2人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周　周三凌晨起生效

全港新增確診個案居住大廈名單：

中西區(1)

  • 堅尼地城同興樓——80女，8月15日發病，第4503宗

東區(1)

  • 柴灣富欣花園5座——57男，8月9日發病，第4493宗

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觀塘(3)

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——40男，8月15日發病，第4491宗
  • 九龍灣德福花園C1座——41女，8月2日發病，第4522宗
  • 油塘高翔苑高安閣——67男，8月13日發病，第4524宗

黃大仙(1)

  • 黃大仙竹園北邨柏園樓——88女，8月4日發病，第4502宗

九龍城(2)

  • 土瓜灣美善同道99號——71女，8月13日發病，第4497宗
  • 何文田愛民邨建民樓——71男，無病徵本地關連個案，第4513宗

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油尖旺(1)

  • 旺角長興大廈——36女，無病徵本地關連個案，第4482宗

深水埗(4)

  • 長沙灣義華大廈——44女，8月10日發病，第4498宗
  • 長沙灣義華大廈——8女，8月8日發病，第4499宗
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——9男，無病徵本地關連個案，第4523宗
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——15女，無病徵本地關連個案，第4525宗

【新冠肺炎】33歲IT男4月康復經倫敦到西班牙旅行返港 再對新冠病毒呈陽性留醫

沙田(1)

  • 大圍薈蕎——33女，8月10日發病，第4505宗

北區(3)

  • 上水河上鄉——35女，8月13日發病，第4494宗
  • 上水河上鄉——65女，8月13日發病，第4501宗
  • 上水河上鄉——46女，無病徵本地個案，第4520宗

【新冠肺炎】台灣新冠疫苗正式進入人體臨床試驗　最快明年中可推出接種

元朗(5)

  • 元朗采葉庭7座——53男，8月10日發病，第4492宗
  • 天水圍天逸邨逸池樓——55女，8月10日發病，第4496宗
  • 天水圍天悅邨悅榮樓——52女，無病徵本地關連個案，第4510宗
  • 元朗翹翠峰6座——34男，無病徵本地關連個案，第4512宗
  • 元朗蝶翠峰12座——37女，8月8日發病，第4521宗

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屯門(3)

  • 屯門山景邨景貴樓——76女，8月8日發病，第4500宗
  • 屯門田景邨田裕樓——73男，無病徵本地關連個案，第4514宗
  • 屯門寶塘下村——54男，無病徵本地關連個案，第4517宗

葵青(3)

  • 葵涌荔欣苑荔影閣——23男，8月14日發病，第4495宗
  • 青衣長安邨安潮樓——37男，8月15日發病，第4504宗
  • 葵涌石蔭東邨蔭興樓——68男，無病徵本地關連個案，第4519宗

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離島(1)

  • 愉景灣4期蘅峰蘅安徑庭安閣——54女，8月14日發病，第4515宗

【新冠肺炎】市民現抗疫疲勞出行人數回升　梁卓偉：料病毒繁殖率將回升

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責任編輯　李志強

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