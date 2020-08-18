【2020施政報告】政府今日展開公眾諮詢利用社交媒體收集市民意見　林鄭月娥會在10月14日提交新一份施政報告　

▲ 林鄭月娥指將於本年10月14日提交新一份施政報告。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）公布，由於全國人大常委會已通過《決定》第六屆立法會延任不少於一年，故訂於在本年10月14日提交新一份施政報告，10月15日舉行答問大會。不過有別於過往的安排，由於今年的疫情嚴峻，將由下星期舉行12場視像會議的施政報告諮詢會。

林鄭月娥今日宣布展開2020《施政報告》公眾諮詢，林鄭月娥會與不同界別的持份者進行網上諮詢會，聽取他們對《施政報告》的意見。她指出由於需要聚焦對抗本港嚴峻的疫情，推遲了今年就《施政報告》的公眾諮詢工作。基於社交距離的需要，會以視訊會議的形式聽取相關界別的持份者就不同政策主題的意見。

她又表示除了齊心抗疫外，恢復經濟和為民解困亦是特區政府責無旁貸的工作，誠邀市民就2020年《施政報告》發表意見，讓政府制訂切合社會需要的政策措施。市民可以由今日起在《施政報告》網站、2020年《施政報告》公眾諮詢的Facebook專頁或Instagram，亦可透過電郵（policyaddress@pico.gov.hk）、電話（2432 1899）或傳真（2537 9083）就《施政報告》提交意見。

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至於第二期保就業計劃將於8月31日接受申請，申請期為2周，9月13日截止。政府新措施包括規定本港2間大型超市百佳和惠康，則為顧客提供各方面的減價，或為弱勢社群提供超市券，詳情即看【下一頁】

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記者：伍瑋瑋