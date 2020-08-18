【改善脫髮】熬夜壓力大減肥過度易致脫髮　中醫推介湯水有助烏髮生髮【附護髮貼士】

▲ 中醫指出，除了烏雞黑豆湯，黑芝麻、冬瓜、綠茶等食物也有生髮。

脫髮問題困擾不少人。註冊中醫師李廣冀在網誌發文表示，每日脫落的頭髮超過100條，即有脫髮問題。脫髮除了是先天遺傳因素所致，也與後天壓力、生活習慣、飲食有關。他推介多款改善脫髮問題的食物，以及一款烏髮生髮湯水，助脫髮人士恢復髮量。

李醫師指出，脫髮分為兩大證型：肝腎不足、脾胃濕熱。肝腎不足，就服藥補肝腎；脾胃濕熱，就要清熱袪濕。中醫師會根據具體情況選方用藥，目的是平衡體內五臟氣血，保護肝腎。

他續指，治療脫髮的關鍵是如何降低體內雙氫睪酮（Dihydrotestosterone，DHT）。其中，11點前睡是關鍵，這可讓身體自行調節失衡，減少壓力賀爾蒙，從而恢復正常的性激素。若長期熬夜，「賀爾蒙」恐怕會變「害已朦」，夜睡的傷害不會立刻出現，但朦朧的害處，終有一日找上門，到時想逆轉也非易事。

改善脫髮問題的食物

李醫師指，一般脫髮的人都會比較多頭油。若頭皮較易發紅、痕癢，就是熱性體質，最忌服食人蔘、鹿茸等食物，以免令人體陽氣更盛，形成熱毒，加重脫髮問題，甚至可能增加患心臟病的風險。

以下是有助維持頭髮健康的食物：

冬瓜： 有清脂效果，能減少頭油分泌，從而改善脫髮問題。

有清脂效果，能減少頭油分泌，從而改善脫髮問題。 綠茶： 綠茶含豐富維他命B，有助生髮；也有助消脂解膩，用膳後，特別是吃了大量肉類，喝綠茶可解油膩。

綠茶含豐富維他命B，有助生髮；也有助消脂解膩，用膳後，特別是吃了大量肉類，喝綠茶可解油膩。 粟米： 含豐富鈣、卵磷脂、維他命E等，可減少頭髮出油、降膽固醇。

含豐富鈣、卵磷脂、維他命E等，可減少頭髮出油、降膽固醇。 燕麥： 燕麥作早餐可以降膽固醇，減少頭油。胃痛者不宜，因為粗纖維較多，易致消化不良；某些燕麥經過加工，易致「熱氣」。

燕麥作早餐可以降膽固醇，減少頭油。胃痛者不宜，因為粗纖維較多，易致消化不良；某些燕麥經過加工，易致「熱氣」。 靈芝： 具抗衰老作用，但如何改善脫髮的基理還沒有嚴謹科學證實，推測是靈芝多醣有可能通過促進皮膚及其附屬組織的DNA合成，發揮生髮作用。

具抗衰老作用，但如何改善脫髮的基理還沒有嚴謹科學證實，推測是靈芝多醣有可能通過促進皮膚及其附屬組織的DNA合成，發揮生髮作用。 黑芝麻： 有烏黑髮、補肝腎、益精血、潤腸等作用。適合白髮脫髮，特別適合頭髮乾旱的人士，多服會腹瀉，脾虛者不宜過量。

有烏黑髮、補肝腎、益精血、潤腸等作用。適合白髮脫髮，特別適合頭髮乾旱的人士，多服會腹瀉，脾虛者不宜過量。 黃豆、黑豆：含大豆異黃酮，又稱植物雌激素，能抗衰老，平衡過多的雄激素，減少DHT產生。同時能降低女性患癌機率。

保健生髮湯

烏雞黑豆湯

功效：健脾養血，烏髮生髮

材料：生地五錢、熟地五錢、黑豆半碗、金絲蜜棗兩粒、烏雞一隻。

做法：所有材料洗淨後，放入湯煲，煲2小時。

李醫師分享一宗病例，一名女士因更年期脫髮，脫掉1/3頭髮。治療6個月，服用中藥、針灸，飲用烏雞黑豆湯後，髮量成功恢復原貌。

內容獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣