【新冠肺炎】本港今日新增36宗確診個案　另有20宗初步確診

▲ 本港今日新增36宗確診個案，其中1宗輸入個案，涉及一名菲傭。

本港疫情未止，今日（18日）新增36宗確診個案，其中1宗輸入個案，涉及一名菲傭，其餘35宗為本地感染病例，今日是連續16日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有29宗與之前個案相關，有27宗涉及家庭群組；另有6宗源頭不明。今日另有20宗初步確診個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩