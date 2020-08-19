【脫髮危機】每日掉頭髮逾100條即屬脫髮　中醫解構脫髮不同階段及成因

▲ 中醫指出，壓力大、減肥過度也有機會導致脫髮。

壓力大、減肥過度也容易導致脫髮！註冊中醫師李廣冀表示，每日脫落的頭髮超過100條，即有脫髮問題。他在網誌講解男性女性脫髮的不同階段、成因。

▲ 註冊中醫師李廣冀講解男女脫髮的不同階段。（李廣冀醫師授權轉載）

1.頭髮生長分為多少個階段？

頭髮的生長有三個階段：生長期（85-90%）、衰退期（1%）和休止期（10-15%）。成年人大約有10萬條頭髮，約有10%頭髮會準備脫落，這個階段為期3-4個月。

2.每日掉頭髮100條以上就是有脫髮問題，這是怎麼計算的呢？

若有10,000條頭髮準備在三個月內脫落，即是每日約脫落111條，這只是一個約數，但若多於此數，不難想像髮量會持續減少。

3. 一旦開始脫髮，就無得救？

每個人也會隨年齡漸長而髮量減少，中醫認為是肝腎衰退的表現，是正常生理現象。黃帝內經《上古天真論》提到，到了40歲左右，無論男女都會老化，脫髮。

若過早脫髮，則屬於早衰，除了遺傳，中醫還認為是後天的生活習慣導致，例如熬夜。研究調查發現五種職業特別容易提早脫髮：超級運動員、博士生、電腦程式編寫員、記者、銷售員，可見壓力大，心腦透支或體力透支，是脫髮的主要原因。

4. 脫髮原因是甚麼？

先天遺傳因素，以及後天壓力、生活習慣、飲食導致。

男性：主要是雄激素過多，長期的壓力賀爾蒙可致腎上腺素升高，同時令男性雄激素升高。經過酵素轉換後，體內雙氫睪酮（Dihydrotestosterone，DHT）升高，導致脫髮。

女性：體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部份人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。

內容獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣