【台式飲品】減肥都可飲珍珠拿鐵　營養師精選5款不發胖手搖飲品【有片】

▲ 營養師精選5款減肥也可以喝的手搖飲品。

減肥時最大的敵人，除了零食，相信就是台式手搖飲品！如果減肥時真的很想喝手搖飲品，哪些款式會較好？台灣營養師孫語霙日前拍片，為大家挑選5款減脂期間也可以放心飲的飲品！

無糖茶

孫語霙表示， 無糖茶幾乎沒有熱量、無負擔，喝了也不會有變胖的風險。如果需要減脂，她特別推介綠茶，因為綠茶有豐富兒茶素，可以幫助釋放脂肪細胞裡的脂肪酸，加速脂肪的代謝。

如果覺得綠茶太苦澀，可以選擇烏龍茶，烏龍茶是半發酵茶，口感沒有那麼澀，但一樣有豐富兒茶素。

豆漿紅茶

又叫豆香紅茶、豆乳紅茶、豆奶紅茶。她指豆漿本來就是非常好的蛋白質來源，含豐富植物性蛋白質，零膽固醇，而且生物利用率非常高。生物利用率越高，代表身體越容易消化吸收，也可增加肌肉量。

茶拿鐵

她解釋，拿鐵類就是鮮奶加上無糖的茶，所以可以順便攝取牛奶內的多種營養成分，例如酪蛋白、維生素B1、B2、鈣質。她指大部份人鮮奶的攝取量不足，要1天2杯才足夠，因此才手搖飲品中攝取鮮奶也是聰明的做法。

燕麥豆香拿鐵

燕麥是很好的減脂食物。燕麥含有豐富膳食纖維，其中一種水溶性的纖維叫β-葡聚醣，特殊功能是延緩血糖上升，令飽足感更好。同時亦可以結合腸道的廢物，排出體外，令排便比較通暢。要注意燕麥本身是澱粉類的食物，也具有熱量。

波霸拿鐵（少料）

大家都知道冰塊、甜度可以調整，但其實配料的份量也可以調整。如果真的非常想喝珠珍奶茶，又不想變胖的話，她給予15字真言：

波霸、紅茶拿鐵、無糖、微冰、料少、中杯

她解釋，同樣用糖水去煮，大粒的珍珠因為體積較大，接觸糖水的面積比較少，所沾附的糖水也會比較少，所以如果想吃珍珠，吃大粒會比細粒的好。而拿鐵正如剛才所講，是以鮮奶組成，相反奶茶都是奶精，整杯都是油脂及反式脂肪，對於心血管及體脂肪有非常大的危害。

平均來說700ml的大杯珍珠奶茶，珍珠的份量就等於一碗飯，中杯是4份之3碗，料少加中杯就可以將珍珠份量控制在半碗飯以下。她建議喝完珍奶要把當天其中一餐澱粉減量，控制效果更佳。

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責任編輯：羅嘉欣