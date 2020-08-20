【面試影片】疫情下學校取消面試改交影片　張欣欣為女兒升小拍片︰錄到懷疑人生

▲ 疫情下學校取消面試改交影片，張欣欣發文表示為女兒升小拍片拍到懷疑人生。

女兒升K3, 開始報讀幾間小學，忙透了媽媽。

鑒於疫情，小學不能面試，改為看學生的錄影片段——

一條中文片，一條英文片，一條才藝表演。

雖云長度各只需一分鐘，但令家長費煞思量。

首先是內容，不能太人云亦云；

其次，由於沒有了現場互動；

因此要度稿，務求一分鐘內的自我PRESENT有高低起伏。

拍攝了……

女兒說到中途時，不小心用手指抓了一下癢，再拍；

發了一秒台瘟，眼睛碌多了兩圈，CUT；

不小心說了口頭禪，如「跟住呢」，矯正；

錄錄下，3歲弟弟突然在廳中大叫「痾BUBU」，重來！

對我來說，反而那些捨棄的、不入老婆法眼的鏡頭，

更顯童真及可愛，小孩子不就是這樣嘛！

結果，錄一分鐘片，用了個多小時，

女兒錄到懷疑人生……

至於才藝表現，則由小朋友示範最擅長的項目。

我個女最擅長的，是偷聽爸爸媽媽傾計，間中搭下嘴。

但呢條片好難拍，於是我哋決定參考下其他人的作品。

誰知一打聽，輪到我夫婦倆懷疑人生。

原來，為獲青睞，人人各出奇謀︰

戲服、台風、道具、配樂、父母伴舞、專業咪、打燈、電腦特效、STUDIO錄音、導演拍攝、LIVE BAND、和音……

我問老婆︰「現在是否參加AMERICAN GOT TALENT？」

老婆道︰「你說得對，坊間已傳這是【香港版的GOT TALENT】啦！」

我想，如果是我表演，5 歲時的我最擅長什麼？

猶記得媽媽說︰

5歲時，我曾從爸爸的口袋中，拎D銀紙出來摺飛機，然後丟落街……

唔知表演呢個技能，WORK唔WORK？

【文章獲張欣欣授權轉載】

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