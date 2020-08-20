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【面試影片】疫情下學校取消面試改交影片　張欣欣為女兒升小拍片︰錄到懷疑人生

教育 11:50 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

疫情下學校取消面試改交影片，張欣欣發文表示為女兒升小拍片拍到懷疑人生。

女兒升K3, 開始報讀幾間小學，忙透了媽媽。
鑒於疫情，小學不能面試，改為看學生的錄影片段——
一條中文片，一條英文片，一條才藝表演。
雖云長度各只需一分鐘，但令家長費煞思量。

首先是內容，不能太人云亦云；
其次，由於沒有了現場互動；
因此要度稿，務求一分鐘內的自我PRESENT有高低起伏。
拍攝了……
女兒說到中途時，不小心用手指抓了一下癢，再拍；
發了一秒台瘟，眼睛碌多了兩圈，CUT；
不小心說了口頭禪，如「跟住呢」，矯正；
錄錄下，3歲弟弟突然在廳中大叫「痾BUBU」，重來！
對我來說，反而那些捨棄的、不入老婆法眼的鏡頭，
更顯童真及可愛，小孩子不就是這樣嘛！
結果，錄一分鐘片，用了個多小時，
女兒錄到懷疑人生……

至於才藝表現，則由小朋友示範最擅長的項目。
我個女最擅長的，是偷聽爸爸媽媽傾計，間中搭下嘴。
但呢條片好難拍，於是我哋決定參考下其他人的作品。
誰知一打聽，輪到我夫婦倆懷疑人生。
原來，為獲青睞，人人各出奇謀︰
戲服、台風、道具、配樂、父母伴舞、專業咪、打燈、電腦特效、STUDIO錄音、導演拍攝、LIVE BAND、和音……
我問老婆︰「現在是否參加AMERICAN GOT TALENT？」
老婆道︰「你說得對，坊間已傳這是【香港版的GOT TALENT】啦！」

我想，如果是我表演，5 歲時的我最擅長什麼？
猶記得媽媽說︰
5歲時，我曾從爸爸的口袋中，拎D銀紙出來摺飛機，然後丟落街……
唔知表演呢個技能，WORK唔WORK？

【文章獲張欣欣授權轉載】 

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