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【甘苦與共】癌末老公肺炎加血管閉塞留醫　肥媽甘花錢巨款救夫：不會計較數字損失

娛樂 11:29 2020/08/20

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

肥媽在老公病房拍片報平安．

肥媽（Maria Cordero）與葡籍老公Rick結婚21年，一直恩愛如昔。可是昨日（8月19日）肥媽在Facebook上載老公在入院全的影片。原來患有末期肺腺癌的Rick，因肺炎和血管閉塞要留醫，肥媽更搬到病房全天候照顧老公。

肥媽在Facebook拍片為老公報平安：「收到大家的關心同慰問，好多謝大家，所以都拍片同大家報平安，俾大家知道我的近況。感恩依個星期有好多朋友和家人幫忙，仲有大家的慰問，老公都話下星期出院都會親自多謝大家。」

影片公開後，不少人留言為肥媽老公打氣，希望他早日康復，快點回到肥媽身邊。

有網民稱讚肥媽：「肥媽你真係女強人呀！喺醫院咁耐你都咁有正能量，你老公真係有福，有個超級好嘅老婆。」

【我要做業主】肥媽從住木屋搬到歎清水灣獨立屋　傳授罝業心得：不會同時供幾間

肥媽在老公睡覺時拍片。（影片截圖）

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人

巨額醫療費用

據悉今次Rick入院所花的醫療超過600萬元，從肥媽的影片可見，Rick身處單人房，房內更有不少家居用品提供。

肥媽回應傳媒是表示，為了老公安全和舒適，花多少錢都不是問題，因為：「沒東西比他更重要，所以不會計較數字上的損失。」

現時肥媽主力在醫院照顧Rick，在影片中，肥媽把病房打理得井井有條，得意之作是把營養品、調味料等黏在牆上，非常方便。

肥媽會在房內慢步。（影片截圖）

肥媽得意之作。（影片截圖）

肥媽身家雄厚

早前肥媽在TVB節目《我要做業主》中，展現自己的投資才能，投資的物業遍及內地、澳門、馬來西亞、英國等地。

所以相信就算疫情下幕前收入減少，再加丈夫的醫療開支，實力雄厚的肥媽在物質生活也不會有太大動搖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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