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【開心速遞】樊亦敏年青時健康差影響生育　豁達自棄出嫁機會：不阻人幸福

娛樂 17:34 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

樊亦敏認為伴侶之間最重要是心靈交流。

樊亦敏（Amy）在《愛‧回家之開心速遞》演巴辣「三太」大受劇迷愛戴，為觀眾帶來不少歡樂。可是入行近30年的她卻因長期身體欠佳，耽誤演藝事業，此外因健康問題令她難以生育，故年青時錯失好姻緣。

抱著正面態度的樊亦敏卻因此沒有感遺憾，49歲的她享受做單身貴族的自由生活，對愛情抱寧缺莫濫之態度，她接受TOPick訪問分享愛情觀稱：「我需要的是一個伴，並非一個人，雙方要有愛，以及有相近的價值觀。」

【開心速遞】樊亦敏選港姐奪最上鏡小姐入行　不介意演丑角：希望帶歡樂給大家【有片】

樊亦敏對愛情不強求。（陳國峰攝）

樊亦敏對愛情隨緣

性格爽朗又有義氣的樊亦敏坦言，現在身邊有約會對象，問她是否作在慢慢揀選？她答：「不能說挑選，『莫道你在選擇人，人亦能選擇你。』我會開心地過生活，不會想太多，可能年青時身體狀況不好，覺得每一天也是賺回來。我剛過了生日，可以老一歲是好事，現世代的人很辛苦，可以繼續做自己喜歡的事已感開心。」

對於愛情，樊亦敏抱隨緣心態：「相處到就做朋友，相處不來就算。當然有很喜歡的人，但會放鬆一點去面對，畢竟已去到這年紀，再過幾年可能要攞政府資助啦。」大方幽默地說。

【明星理財】《開心速遞》「三太」物業遍布海外　樊亦敏外地置業有3大考慮

樊亦敏當年曾拍攝陽光檸檬茶廣告。

樊亦敏抗拒「貼身膏藥」

樊亦敏認為愛侶間要相處舒服外，更要各自擁有私人空間：「正如因疫情關係，每天一起待在家裡，真的會悶到想咬人，相處上亦會添來壓力。所以最好的兩性關係是各自擁有事業、嗜好和朋友，要適當地放鬆，這樣才會令關係好一點，應該抓緊時抓住，捉得太緊又不可以，很老套地說，要放鬆和隨緣。」

20歲入行的樊亦敏先後因患嚴重哮喘、杏仁過敏症及免疫系統問題，長期身體欠佳令其演藝事業受阻礙外，亦影響社交生活。

樊亦敏演《愛．回家》裡「三太」一角受歡迎。

感謝愛過的人

樊亦敏說：「很多謝當年追求過我的男士，他們都很好，當時未能告訴他們我的身體有多差，又並非紅了一大片或瘀了一撻，根本解釋不到。但若遇到用餐的地方很悶熱的話，我會透不到氣，會好忟憎地嚷著要走，當然那些男士很有耐性，但會覺得我好怪。」

年輕時男友大多是獨生子或者長子，背著傳宗接待的責任，而患嚴重哮喘的樊亦敏需長期服用類固醇，以致未能生育，令她錯失不少好姻緣：「我當時在想不要阻人幸福，所以主動提出分手。」

49歲的樊亦敏大方分享素顏照。

49歲的她依然孑然一身，但樊亦敏未有因而感遺憾，甚為豁達。

她大方說：「每人一生也有好多遺憾，不會覺得這樣做很了不起或偉大，只是當年大家處於適婚年齡，我又配合不到，最終他可以組織自己的家庭的話，也是件好事。至於自己就看緣份吧，將來事沒法預計，到我這年紀，選的對象或不需要生小孩。」

樊亦敏直言有追求者。（陳國峰攝）

樊亦敏生活充實

年輕時的樊亦敏已很獨立自我，故此現在過單身生活的她感覺頗享受：「雙子座的人周身刀冇把利，我學過陶瓷畫、水彩畫以及陶瓷鑑證。近日正讀法文初級班，因為很喜歡拿破倫，而他跟愛人Josephine互寫好多情信，想了解他們的故事。」

問到會否希望有個伴陪自己終老，樊亦敏說：「我需要的是一個伴，並非純粹一個人，若是這樣的話我請個工人便可。伴侶間要有愛之餘，亦要有相同的價值觀。」

樊亦敏選港姐奪最上鏡小姐入行　不介意演丑角：希望帶歡樂給大家【有片】  上一頁

場地：小島‧澳門菜

記者：游艾維

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