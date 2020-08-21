【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本

▲ （陳永康攝）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）下午率領6名官員公布普及社區檢測詳情，希望找出社區的隱形患者。政府公布9月1日開始全民檢測，爭取2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。

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公務員事務局長聶德權交代計劃指出，在9月1日推行，為期7日，爭取在2星期內完成，對象是沒有徵狀、有香港身份證的居民可以參加，6歲以下及不適合檢測的人士除外。各區設社區檢測中心採集樣本，開放7天時間預約，網上預約，填寫姓名、身份證以及流動電話號碼以及選擇的地區接受檢測，社區檢測中心朝8晚8，其中一小時進行清潔，陰性會透過短訊，陽性由衞生署通知及接受治療隔離。採用鼻腔及咽喉拭子樣本方式，會由醫護推行，避免樣本受污染。社區檢測中心有醫護人員以及足夠的個人防護裝備。

聶德權指出，檢測在香港進行，不會送出香港，樣本瓶只有序號沒有個人資料，亦不會將資料送出境外。

林鄭月娥指出病毒檢測愈早做愈可以控制疫情，可以達至早識別早隔離，而本港的病毒檢測能力近月快速提升，香港恆常病理學檢測，之後會加入兩間大學實驗室，而私人化驗所每日可提供數萬個檢測量，同時也獲得中央的支持，否則特區政府沒有能力展開普及社區檢測服務，中央承擔實驗室及檢測服務，至於預約市民及安排檢測由特區政府負責。

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林鄭月娥在開場時指出8月28日立法會將召開特別會議，政府會交代抗疫工作，她先交代疫情，指全球疫情持續，部分地區持續惡化，也有社區疫情反彈，而需要再實施更嚴厲的社交距離措施，認為香港疫情屬於後者，曾經很成功地控制疫情，但在7月初開始疫情轉差，指今次這一波的疫情以本地個案為主，同時患者以長者為主，未來會更加重視對安老院舍的抗疫工作。

她指出特區政府採取歷來最嚴厲的防疫措施，包括大量壓縮跨境入次，昨日入境只有千多人次，出境有二千多人次，重申現時豁免入境人士檢疫，是維持本地日用品需要、本港服務、外交官及政府官員等，認為過去8個月，政府不斷改善抗疫措施，仍然有未夠好的地方，可以做得更好的。

她表示市民都出一分力，很嚴格地戴口罩，而香港的中小企承受前所未有的衝擊，呼籲大家繼續保持耐心，未來一周是關鍵的，因為要看看個案是否可以持續出現下降的趨勢，現時兩個群組，包括貨櫃碼頭及外傭的宿舍，希望可以盡快完成其檢測工作。另外亦與業界，包括處所，如何逐步有序的恢復他們的業務。

林鄭月娥指疫情反覆，擔心冬季也有爆發，香港面對疫情將有更多的裝備，而且在個案追蹤能力，授權更加多公職人員有權進行追蹤工作以及開發軟件，同時口罩供應也增加，例如每月本地生產口罩，可以達4500萬個。

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對於政府推出全民檢測計劃，醫學界連日來都關注成效，西醫工會會長楊超發今日指，有關檢測會由醫護人員以三更制，每更4小時為市民採集樣本。現時工會招募到100多至200名醫護參與，相信參加人員的心態都是服務社會。詳情即看：【下一頁】

另外，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府會開放18區社區設施採樣，提供機會讓大家檢測，計劃能在社區中找出帶病毒、無病徵人士，減少社區傳播鏈，愈多人參與愈好，期望有500萬至600萬人參與，但如果最終只有百多萬市民參與，就作用不大，反映不到社區情況。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋